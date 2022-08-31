【亞洲電視ATV】亞視上半年虧損擴大4.2倍、資產淨值跌至負4.5億人幣　持續經營能力嚴重存疑

▲ 【亞洲電視ATV】亞視上半年虧損擴大4.2倍、資產淨值跌至負4.5億人幣 銀行結餘及現金不足600萬

亞洲電視控股（ATV） （00707） 發布上半年業績，期內營收2867.6萬元（人民幣，下同），按年跌58.8%；毛損擴大18.04倍至1672萬元；虧損約8675.6萬元，按年擴大4.19倍。亞洲電視或再面臨熄機，公司在財報承認，集團存在重大不確定因素，令持續經營能力嚴重存疑。

截至6月底，亞視繼續負資產，錄得資本虧絀約4.49億，按年擴大34.1%。亞視流動負債淨值達到4.7億元，按年擴大33.6%，但流動資產約1.33億元，意味流動比率只有0.2，當中現金及銀行結餘約只有600萬元。

亞視稱，公司董事已採取多項措施以減輕流動資金壓力及改善其財務狀況，包括積極與貸款人談判，以重續已逾期貸款；尋求出售若干非核心資產的可能性；物色進一步融資安排，包括向新潛在投資者配售新可換股債券等。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－Ｗ

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責任編輯：李哲毅