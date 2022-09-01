【解碼｜股神沽貨】投資界料股神巴菲特逐步沽貨比亞迪　拋售壓力將拖累短期股價　重點關注沽貨步伐及時長

▲ 【解碼｜股神沽貨】投資界料股神巴菲特逐步沽貨比亞迪 拋售壓力將拖累短期股價 沽貨步伐、時長成關注點

比亞迪 （01211） 遭「股神」巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）狠心沽貨消息一出，即震散比亞迪A、H股。綜合市場分析指，比亞迪目前港股交易較少，若巴郡繼續沽貨鎖定回報，比亞迪短期股價或受壓，但認為比亞迪基本面依然穩固。

交銀國際：港股流動性較差 料巴郡逐步沽貨比亞迪

交銀國際發表報告指，考慮到現時港股流動性較差，如果巴郡計劃繼續套現，也只能逐步沽貨獲利，預計對比亞迪構成拋售壓力，此外，鑑於比亞迪在新能源汽車市場的龍頭地位，預計整個行業的股價將承壓。

不過交銀國際強調，比亞迪基本面依然穩固，估計其中國新能源汽車市場份額繼續擴大，此前比亞迪披露手上有約70 萬輛定單，預計可支持未來幾個月銷量增長，維持比亞迪買入評級和382元目標價。

大和：比亞迪股價短期或受壓 仍看好其新能源車型銷量

另一券商大和則預計，巴郡出售630萬股比亞迪後，比亞迪股價短期或受壓。不過大和看好新能源車型需求強勁，將比亞迪2022至2024年新能源汽車銷量預測上調 3至11%到168萬至273 萬輛。

大和又預計，受惠規模擴大及平均售價上漲，比亞迪盈利能力進一步提升。該行將比亞迪2022年至2024年每股收益預測提高 26至73%，重申買入評級，將目標價由350元上調至380元。

黃子燊：巴郡再沽貨料將觸發新一輪跌浪

晉裕環球資產管理投資研究部投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊指，比亞迪基本面不太差，但始終巴郡的大手持貨已搬到CCASS以做好沽貨準備，市場信心必然會受到影響，若巴郡再沽貨，料將觸發新一輪跌浪。黃子燊估計，巴郡會持續減持比亞迪，但難以預測會維持多久。

溫傑料比亞迪股份橫行區間會向下移

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為比亞迪股價跌勢，最大變數在於未來沽貨步伐，沽得愈多愈急，對股價負面影響會更多。溫傑認為，股份被減持的情況與騰訊相似，有機會跌至低位後在區間上落，在沽貨陰霾困擾下，上升動力上限，預期股份橫行區間會向下移，在230元水平會有投資者趁低吸納。

更多【即市財經分析】文章

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－W

相關文章：

【解碼｜比亞迪】高盛：次季每輛電動車帶來2.4萬元人幣自由現金流、冠絕中國車企 下半年3新車成重點 一文看清大行對比亞迪業績看法（不斷更新）

【比亞迪業績】比亞迪上半年純利增2倍至36億人幣 新能源車銷量創新高推動營收升65%

記者：葉志偉、李哲毅