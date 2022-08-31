【辦公空間】共享工作空間Spaces進駐金鐘 佔地67,000平方呎提供逾900個辦公位置 助企業和員工善用混合工作模式

全球最大的靈活工作空間供應商IWG今日宣布，旗下位於金鐘皇后大道東8號（8QRE）全新頂尖Spaces辦公大樓正式開幕，這是繼今年位於銅鑼灣Spaces Tower 535的中心開幕後，Spaces在香港的第7間中心，令IWG旗下在港品牌包括Spaces、Regus及Signature的據點擴展到共18個。

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IWG指出，金鐘的新據點將有助更多企業和員工善用混合工作模式，尤其當他們正意識到這模式對普羅大眾、地球環境和商業盈利所帶來的莫大裨益——一方面員工可以減少通勤時間並享受到更佳的工作與生活平衡，對企業來說有助提升生產力並改善公司整體表現，同時以每名員工計算更可節省超過11,000美元（折合約86,000港元）。轉型混合工作模式減少員工通勤並讓企業更有效率地使用辦公室，大大減低碳足跡及推動可持續性，在後疫情時代使世界變得更加美好。

佔地超過67,000平方呎，Spaces 8QRE貫穿整幢18層大樓，提供超過900個辦公位置，包括188間私人辦公室、單人固定辦公桌及企業專屬樓層，以滿足不同規模公司的需求。新中心特設有兩層「商務俱樂部」開放空間讓會員與更廣泛的專業社群互動交流。

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IWG香港及大灣區區域經理Paul MacAndrew表示：「我們很高興能透過Spaces 8QRE持續擴展本地網絡，滿足香港客戶對靈活辦公空間日漸增長的需求。靈活空間將繼續於未來工作中扮演關鍵的角色，IWG的全球及地區網絡無可匹敵，我們為集團能在這個令人振奮並持續增長的行業維持著領先地位而感到無比驕傲。我們未來將會繼續在港積極擴展，向著IWG年內為其全球網絡新增1,000個據點的目標出發。」

經過大規模翻新的8QRE原身為忠利集團大廈，俯瞰金鐘道一帶的繁華街景，位處充滿活力的特色社區，零售及餐飲商店一應俱全。Spaces 8QRE融入Spaces的招牌北歐現代風格，設計採用溫暖的木材並引入自然光，營造出惬意的環境 ，打破了一貫辦公室冷冰冰、一式一樣的刻板印象，同時設有專為交流合作而設計的共享區域，為所有會員帶來「美好的工作天」。

新中心現開放予所有IWG會員，連同IWG全港共18個辦公中心及遍佈全球的超過3,500個據點，歡迎會員隨意到訪。

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疫情深深改變了人們對工作方式及場所的期望，最近一項IWG研究揭示大部份（76%）的大灣區員工都傾向應徵提供混合工作的職位，超過半數（51%）更傾向於長期靈活工作多於加薪一成。而在本港，全線IWG辦公中心今年6月的使用率亦見增長，與同年2月相比大升超過8成，反映在防疫措施放寬後即使員工可以重返辦公室，更多企業仍然選擇保留混合工作模式。

有見混合工作模式被更多企業所採納，IWG亦加速在港擴展，於疫情下開設兩間Spaces中心及三間Signature中心，為IWG本地網絡增加超過245,000平方呎的樓面。現時IWG旗下位於香港及大灣區的34個現有辦公地點均由希慎興業與IWG共同成立的合資企業所經營。隨著大灣區繼續成為區內業務增長的強大引擎，該合資企業亦計劃在未來積極擴展大灣區網絡，為更多企業提供靈活的工作解決方案。

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責任編輯：嚴浩文