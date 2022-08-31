新冠肺炎侵襲全球兩年有多，不少企業受疫情衝擊，陸續增加不同層級的IT部署，作「數碼化改革」。惟近日有調查反映，本港仍有近7成企業在處於數碼靈活度滯後階段，Workday大中華區總經理湛致遠指出，企業尤其在營運方面的數碼技術部署，培育內部科技人才，以及管理層規劃上，有改善空間。

為了解亞太區企業自新冠疫情以來，在數碼靈活度的發展進程，湛致遠表示，Workday早前與IDC諮詢機構聯合進行了一項企業數碼靈活度指數調查：

▲ Workday大中華區總經理湛致遠指，該調查發現香港今年的數碼靈活度指數在亞太區排名中，維持在第五位，指數由2020年的1.9稍微上升至今年的2.2。（張寶燕攝）

調查走訪亞太區內超過800名來自僱員人數逾千的大型企業數碼轉型決策者，包括人力資源、資訊科技以及財務高級管理人員等。根據得分，若企業處於數碼靈活轉型的成熟/整合階段，稱為「靈活度領導者」（Agility Leaders）；若處於緩慢/戰術階段，則為「靈活度追隨者」（Agility Followers）。以亞太區而言，有38%企業在數碼靈活方面處於成熟/整合階段，與2020年相比增加了18%，反映取得進展。

儘管本港今年指數稍微上升，可是仍較亞太區內部分主要競爭者低。調查發現，香港僅有31%企業獲評為靈活度領導者，69%企業仍處於數碼轉型中的緩慢/戰術階段，數碼靈活度仍然滯後，跨部門協作是本港企業進行數碼轉型時面臨的最大挑戰。

湛致遠留意到，港企在最近兩年內學習並推進數碼轉型步伐，非常需要「企業管理層關注，由內部文化去驅動這件事」。他補充，今年整體指數有稍微上升，源於人力及技術因素：「企業愈多愈注重投資於教育員工有關數碼轉型的知識，以及願意投資在科技方面。」

疫情之下，不少企業樂意採取遙距工作模式，惟湛致遠亦提醒，企業不單止是在通訊方面採納遙距溝通軟件，還需要思量如何用科技改善營運模式。

▲ 目前在技術方面，企業正面對三大挑戰包括：跨系統一致整合（43%）、實現高度數碼韌性（40%）和推動業務靈活度 （30%）。

調查指，高達88%本港受訪企業的人力資源及財務部門的工作流程並沒有連繫，缺乏對於人力資源及財務規劃的整體視野。舉例指，即使面對通脹和利率上升，僅7%財務總監認爲，企業具備自動化偵測和預測潛在財政危機的能力。另有47%資訊科技總監表示，企業擁有龐大的系統架構，但進行升級時卻往往針對單一技術。

提高人才管理靈活度

湛致遠認為，在後疫情時代，有三大角色之間的合作十分重要：「財務總監、人力資源總監與資訊科技總監必須通力合作，以緊密協作的團隊形式，共同推動企業的數碼靈活度。」他建議，企業可採用整合的解決方案，無縫整合及報告業務流程，提高數碼靈活度。

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有見僅四成港企反映，其人才系統及政策能有效吸引及保留最多人才，他亦分享，留意到有企業陸續推動跨部門數碼轉型，整合數碼人才管理的情況。舉例指出，企業可以透過內部管理工具協助，分析員工能力及識別人才培訓需求。

他指：

不能再如以往一樣，等一年一度appraisal（工作表現評核）才作反映

反而需要因時制宜，如在軟件系統上以Dashboard儀表板，即時了解員工學習數碼轉型技術的進度、差距等，助企業進行靈活調配，以及配合其業務轉型。

另在規劃方面，他則建議，以投資回報（ROI）角度去看待數碼轉型，設定清晰的路線圖及數碼轉型目標，並且是由領導層推動。

記者：張寶燕