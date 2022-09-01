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摩通推薦13隻 長倉策略首選股份

股樓投資 04:40 2022/09/01

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中美在中概股審計監管達成初步協議，令市場重新關注中資股的後市表現。看好下半年中資股表現的摩通，在最新一份的策略報告中，列出13隻值得採取長倉策略的首選股份，板塊主要來自內銀、內險及物管等。

【高息股】領展逾7億元投得觀塘安達臣道地皮 擬發展為社區商場  詳情請看【下一頁

摩通首選長倉中資股名單：

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【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

高盛則表示，儘管中美兩國針對數十年的審計僵局達成了初步協議，但市場仍然認為，中國企業從美國的交易所退市的機會率仍達50％。該行假設，中國股份「不退市」的最佳情況下，在美國上市的中概股和MSCI中國指數　估值可能分別上漲11％和5％。但若這些股份被強制退市，高盛估計，美國存託憑證和MSCI中國指數將分別下跌13％和6％。高盛續指，雖然退市方面的不確定性持續存在，但由於監管方面的阻力有了好轉且估值低廉，高盛仍看好科技、媒體和電訊股。

私募基金太盟近60億元收購 日本旅遊景點豪斯登堡  詳情請看【下一頁

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

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撰文 : 李尚毅

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