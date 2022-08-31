【通貨膨脹】能源價格持續高企　歐元區8月通脹再創新高

歐洲統計局公布，歐元區通脹率8月按年升9.1%，再創歷史新高，高於市場預期的9％。

能源價格高企是推動通脹的主因，8月能源價格按年增38.3%，略低於上月的39.6%，其次是食品、酒類和煙草價格，其按年增10.6%，高於7月的9.8%；非能源工業品和服務則分別按年升5.0%和3.8%，升幅均高於上月。

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不含食品和燃料的消費物價調和指數（HICP）按年升幅從上月的5.1%增至5.5%，市場預計為5.1％。而進一步撇除煙酒的HICP按年升幅則由4.0%升至4.3%。

歐洲央行於7月加息0.5厘，市場預計歐央行將在9月8日的議息會議或再進一步加息0.75厘。

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責任編輯：黃苑筠