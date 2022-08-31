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【通貨膨脹】能源價格持續高企　歐元區8月通脹再創新高

環球政經 19:36 2022/08/31

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歐洲統計局公布，歐元區通脹率8月按年升9.1%，再創歷史新高，高於市場預期的9％。

能源價格高企是推動通脹的主因，8月能源價格按年增38.3%，略低於上月的39.6%，其次是食品、酒類和煙草價格，其按年增10.6%，高於7月的9.8%；非能源工業品和服務則分別按年升5.0%和3.8%，升幅均高於上月。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

不含食品和燃料的消費物價調和指數（HICP）按年升幅從上月的5.1%增至5.5%，市場預計為5.1％。而進一步撇除煙酒的HICP按年升幅則由4.0%升至4.3%。

歐洲央行於7月加息0.5厘，市場預計歐央行將在9月8日的議息會議或再進一步加息0.75厘。

【延伸閱讀】大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股【下一頁

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同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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