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【社交平台】Snap料將裁員20% 傳因受iOS新隱私政策影響 廣告收益大減

理財智慧 17:35 2022/08/31

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蘋果今年上半年推出的新隱私政策，要求App必須徵求用戶同意後，才能追蹤用戶的數據，令廣告收益大減，而受新政策影響的Snapchat，傳出計畫裁員兩成，共計有超過1,000人受到影響。

綜合外媒報導，Snap目前聘有超過6,400名員工，這次裁員計畫已策劃數週，預計於本周三（30日）正式裁員。Snapchat的遊戲的開發團隊將面臨嚴重衝擊。Snap 於2017年併購的社群地圖程式「Zenly」，該部分亦將遭大幅裁員。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

另外，Snap負責開發「AR Spectacles」擴增實境眼鏡及「Pixy」攝像無人機部門亦面臨裁員。「Pixy」攝像無人機僅開賣短短數月就在最近下架。Snap的廣告營收組織也遭重整，前主管Jeremi Gorman已跳槽到Netflix經營廣告業務。

報導指，Snap在疫情爆發期間大舉招募人才，2020年3月的全職員工數約為3,427人，上季底已膨脹至6,446人。2021年5月，Snap還砸下超過5億美元併購AR螢幕商「WaveOptics」，供應「Spectacles」系列眼鏡，為Snap有史來最大規模的收購項目。

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責任編輯：龍紀瑩

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