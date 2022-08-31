【社交平台】Snap料將裁員20% 傳因受iOS新隱私政策影響 廣告收益大減

蘋果今年上半年推出的新隱私政策，要求App必須徵求用戶同意後，才能追蹤用戶的數據，令廣告收益大減，而受新政策影響的Snapchat，傳出計畫裁員兩成，共計有超過1,000人受到影響。

綜合外媒報導，Snap目前聘有超過6,400名員工，這次裁員計畫已策劃數週，預計於本周三（30日）正式裁員。Snapchat的遊戲的開發團隊將面臨嚴重衝擊。Snap 於2017年併購的社群地圖程式「Zenly」，該部分亦將遭大幅裁員。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

另外，Snap負責開發「AR Spectacles」擴增實境眼鏡及「Pixy」攝像無人機部門亦面臨裁員。「Pixy」攝像無人機僅開賣短短數月就在最近下架。Snap的廣告營收組織也遭重整，前主管Jeremi Gorman已跳槽到Netflix經營廣告業務。

報導指，Snap在疫情爆發期間大舉招募人才，2020年3月的全職員工數約為3,427人，上季底已膨脹至6,446人。2021年5月，Snap還砸下超過5億美元併購AR螢幕商「WaveOptics」，供應「Spectacles」系列眼鏡，為Snap有史來最大規模的收購項目。

亞太區百萬富翁排名出爐 新加坡2030年變亞洲百萬富翁之都 香港位居第三 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩