【高息股】領展逾7億元投得觀塘安達臣道地皮 擬發展為社區商場

房託領展(00823)繼觀塘辦公樓海濱匯後，再度參與本港發展項目。領展宣布，以7.6億元投得一幅位於觀塘毗鄰安達臣道的非辦公室商業用地。領展擬將該用地發展為社區商業設施，以服務該區不斷增長的人口。

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該用地地盤面積約5,880平方米，最高可建總樓面面積為12,936平方米，是安達臣道石礦場發展項目中首幅可供出售的非辦公室商業用地。該區未來數年將有多個公共發展項目及資助房屋屋苑落成，領展擬將該用地發展為社區商業設施，包括零售設施、鮮活街市及停車場，以滿足區內將逾3萬人人口的日常所需。 該項目將與運輸交匯處、以及政府將興建的有蓋行人天橋和電梯相連，並將連接領展旗下秀茂坪商場及區內其他住宅群，方便居民乘搭公共交通工具。行政總總裁王國龍表示，相信從發展此項目起步，可讓領展將最高水平的可持續發展標準融入項目中，並為區內居民營造一個理想的租戶組合，藉以滿足消費者不斷演變的需求。

安達臣道地皮的競投者還包括長實(01113)、新地(00016)、信和置業(00083)及華懋，項目地價7.6億元折合每呎樓面地價約為5,501元，符合市場預期。

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