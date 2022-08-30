【胡潤研究院】全球獨角獸排名出爐 抖音排名第一 估值1.34萬億元人民幣

胡潤研究院第三次發布「全球獨角獸排名」，在十大排名中，有5間為新面孔，包括曾傳出籌備上市的快時尚跨境電商Shein﹑加密貨幣交易所Binance﹑騰訊（0700）有份持股的微眾銀行，以及京東（9618）旗下的京東科技等。

截至今年6月底止，排名最高的獨角獸為字節跳動抖音，估值下跌4成至1.34萬億元人民幣。由Tesla行政總裁馬斯克創辦的SpaceX則排名第二，估值為8,400億元人民幣。阿里（9988）旗下螞蟻集團則排名第三，估值為8,000億元人民幣。

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另外，舊金山仍然是全球獨角獸之都，擁有176間獨角獸，增加了25間。紐約以120間取代北京位居第二，增加了35間。北京以90間排名第三，減少了1間。上海以69間保持第四，減少了2間。倫敦以39間升至第五，增加了8間。在中國，廣州是這半年獨角獸企業增長最快的城市。而阿里巴巴孵化了最多的獨角獸，有5間；其次是吉利，有4間；京東、廣汽和百度分別有3間。

胡潤（Rupert Hoogewerf）是英國記者及註冊會計師，為「胡潤百富榜」的創辦人，從1999年起發布中國富豪榜，最初只排列出前50名，2001年擴展到100名，所以又名「胡潤中國百富榜」，而「胡潤百富榜」為僅涵蓋中國大陸富豪。

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責任編輯：龍紀瑩