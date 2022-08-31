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【中美貿易】美商務部長雷蒙多：拜登仍未定是否放寬對華關稅

環球政經 19:10 2022/08/31

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，總統拜登（Joe Biden）仍未決定是否放寬徵收對中國進口關稅，因其正在權衡此事對通脹和當地工人的影響。

雷蒙多接受《華爾街日報》訪問時表示，拜登正試圖在削減關稅為通脹帶來的好處和對美國勞工的潛在傷害之間取得平衡。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

數月以來，白宮一直在討論削減關稅的可能性，包括雷蒙多和財政部長耶倫（Janet Yellen）在內的官員們認為有限的關稅削減，將為購買中國產品的美國企業和消費者受益。

【延伸閱讀】大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股【下一頁

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同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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