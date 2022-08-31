▲ 【網易9999】網易收購法國遊戲廠Quantic Dream 曾製作《底特律: 變人》等大作

內地遊戲公司將收購目光轉到海外，網易 （09999） （美：NTES）今日宣布，旗下游戲部門「網易遊戲」已收購法國遊戲開發和發行商Quantic Dream，強調是實現網易「支持全球創新和遊戲開發」願景的重要一步，Quantic Dream曾製作多款A級遊戲大作，包括《Heavy Rain》（暴雨殺機）、《Beyond： Two Souls》和《Detroit： Become Human》（底特律： 變人）等。

網易遊戲三年前首次投資Quantic Dream少數股權，今次交易完成後，Quantic Dream將成為網易遊戲在歐洲的第一家工作室。網易稱，Quantic Dream 將繼續獨立運營，專注創造電子遊戲並發布所有平台，同時支持和發布第三方開發的遊戲。

丁磊：網易繼續支持Quantic Dream發揮潛力

網易首席執行官丁磊表示，網易將繼續履行承諾，支持Quantic Dream發揮潛力，相信通過將Quantic Dream的創意和遊戲敘事能力，與網易強大的設施、資源和執行能力相結合，可以提升互動娛樂體驗。

Quantic Dream創始人、聯席行政總裁David Cage稱，員工在過去幾年中獲分到一部分資本，他們也將從這次收購中充分受益。另一創始人、聯席行政總裁Guillaume de Fondaumière稱，網易遊戲收購交易為推動Quantic Dream 的增長創造獨特的機會。

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記者：李哲毅