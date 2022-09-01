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里安納度傳與女模特分手 歷任女友難逃過25歲即分命運

環球社會熱點 08:05 2022/09/01

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奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧一向為情場浪子，一向愛與年輕貌美的女模特拍拖。名模Camila Morrone與里安納度狄卡比奧拍拖5年，但似乎未能打破男方從不與年滿25歲女生拍拖的慣例。有指Camila於6月過完25歲生日後，雙方已經分手。

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美媒周二（30日）引述消息指，47歲的里安納度狄卡比奧（Leonardo Di Caprio）與Camila Morrone已經結束5年戀情。

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  • Camila的五官立體，駕馭紫色唇膏配閃亮珠片裝也遊刃有餘。 ​​​​​​

而雙方對上一次共同公開露面，已經是上月初被拍到在加州Malibu一個海灘共度周末。

Camila於1997年出生，當年里安納度正憑著《鐵達尼號》（Titanic）於全球爆紅。

她也是一名星二代，父親為阿根廷知名男模特Maximo Morrone，母親Lucila Solá則為演員。由於父母早年移居美國，因此Camila在加州出世及成長。

里安納度歷任女友

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Camila的父母在她童年時期離婚。Camila年約12歲時，母親Lucila與里安納度的好友阿爾柏仙奴（Al Pacino）交往，因此里安納度也與Camila一家保持友好關係。

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里安納度自2017年起與Camila拍拖，兩人的年齡相差22年曾引起外界爭議。不過兩人繼續愛得轟烈，翌年曾有消息指雙方的戀情步入穩定階段，更似乎有意談婚論嫁。

Camila也曾在社交媒體發文，批評外界對他們的戀情一無所知就發表刻薄的言論，希望網民善用時間做其它事。

里安納度狄卡比奧多年來的情史非常豐富，有指他總共交往數十任女友，而且所有女友與他交往時的年齡均不過25歲。

雖然雙方未有回應分手原因。不過Camila在6月剛度過25歲生日，外界猜測她似乎未能打破里安納度歷任女友25歲過後無得留低的魔咒。

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責任編輯：鄭錦玲

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