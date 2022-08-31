【內需股】習近平構建新發展格局：是要加快培育完整內需體系

▲ 習近平構建新發展格局

國家主席習近平在《求是》雜誌重要講話《新發展階段貫徹新發展理念必然要求構建新發展格局》，講話指出，構建新發展格局要把握好幾個重要著力點，（一）是要加快培育完整內需體系。（二）是要加快科技自立自強。（三）是要推動產業鏈供應鏈優化升級。（四）是要推進農業農村現代化。（五）是要提高人民生活品質。（六）是要牢牢守住安全發展這條底線。

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據新華社報道，9月1日出版的第17期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在黨的十九屆五中全會第二次全體會議上的重要講話《新發展階段貫徹新發展理念必然要求構建新發展格局》。

講話指出，要正確認識國際國內形勢。當前和今後一個時期，我國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。我們的判斷是危和機並存、危中有機、危可轉機，機遇更具有戰略性、可塑性，挑戰更具有復雜性、全局性，挑戰前所未有，應對好了，機遇也就前所未有。要增強機遇意識、風險意識，準確識變、科學應變、主動求變，勇於開頂風船，善於化危為機，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。

講話指出，要全面把握新發展階段。新發展階段就是全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍的階段。進入新發展階段，是中華民族偉大復興歷史進程的大跨越。從第一個五年計劃到第十四個五年規劃，一以貫之的主題是把我國建設成為社會主義現代化國家。如期全面建成小康社會、打贏脫貧攻堅戰，使中華民族偉大復興向前邁出新的一大步，實現了從大幅落後於時代到大踏步趕上時代的新跨越。

講話指出，我國建設社會主義現代化具有許多重要特徵。世界上既不存在定於一尊的現代化模式，也不存在放之四海而皆準的現代化標準。我們所推進的現代化，既有各國現代化的共同特徵，更有基於國情的中國特色。我國現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。中國式現代化既切合中國實際，體現了社會主義建設規律，也體現了人類社會發展規律。要堅定不移推進中國式現代化，以中國式現代化推進中華民族偉大復興，不斷為人類作出新的更大貢獻。

講話指出，要從全局和戰略的高度準確把握加快構建新發展格局的戰略構想。構建新發展格局是事關全局的系統性、深層次變革，是立足當前、著眼長遠的戰略謀劃，是適應我國發展新階段要求、塑造國際合作和競爭新優勢的必然選擇。構建新發展格局是把握發展主動權的先手棋，不是被迫之舉和權宜之計；是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環；是以全國統一大市場基礎上的國內大循環為主體，不是各地都搞自我小循環。構建新發展格局必須堅定不移貫徹新發展理念。

講話指出，構建新發展格局要把握好幾個重要著力點。構建新發展格局是一個系統工程，既要“操其要於上”，加強戰略謀劃和頂層設計，也要“分其詳於下”，把握工作著力點。一是要加快培育完整內需體系。二是要加快科技自立自強。三是要推動產業鏈供應鏈優化升級。四是要推進農業農村現代化。五是要提高人民生活品質。六是要牢牢守住安全發展這條底線。

講話指出，要提高黨領導貫徹新發展理念、構建新發展格局的能力和水平。要強化戰略思維，保持戰略定力，把謀事和謀勢、謀當下和謀未來統一起來，牢牢掌握戰略主動權。堅持貫徹以人民為中心的發展思想，堅持人民主體地位。全面建設社會主義現代化國家，必須有一支政治過硬、具備領導現代化建設能力的干部隊伍。要把防範化解重大風險作為一項極其重要的工作，不能有絲毫懈怠。全黨必須清醒認識前進道路上進行偉大斗爭的長期性、複雜性、艱鉅性，堅持底線思維，增強憂患意識，發揚鬥爭精神，提高鬥爭本領。

編輯：譚志偉