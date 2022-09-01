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【業績｜飲品股】奈雪的茶半日升6%　上半年虧損收窄至2.5億人幣　短期目標續降人力及租金成本

股市 12:16 2022/09/01

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【業績｜飲品股】奈雪的茶上半年虧損收窄至2.5億人幣　短期目標續降人力及租金成本

奈雪的茶 （02150） 公布上半年業績，期內營收20.45億元，按年跌3.8%；虧損約2.54億元，按年收窄94.1%；每股蝕0.15元，不派中期息。

奈雪的茶半日升6%，報6.05元，創一個月高。

奈雪的茶表示，上半年奈雪的茶茶飲店錄得門店經營利潤1.96億元，按年下降49.2%；奈雪的茶茶飲店門店經營利潤率為10.4%，按年跌8.8個百分點。奈雪的茶茶飲店的每筆訂單平均銷售價值約36.7元，按年跌15.6%；每間茶飲店平均每日訂單量為 346.2單，按年少29.1%。

奈雪的茶強調，過去一段時間持續推動降本增效， 降低經營槓桿，提升韌性，並已見到初步成效。

集團指，目標在短到中期將奈雪的茶茶飲店門店層面人力成本率下降並穩定在20%以內，今年起對實際租金成本率相對較高的部分現有門店進行了重新評估，尋求重新談判租約或其它調整措施，以降低租金成本剛性，目標在短期內將奈雪的茶 茶飲店門店層面實際租金成本率維持在15%以內，並預計未來有小幅下降空間。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－W

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責任編輯：李哲毅

港股 奈雪的茶（02150）

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