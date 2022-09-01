【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】萬人參與UTMB跑手大破紀錄 香港跑賽仲有無得玩？

在法國舉行的UTMB環勃朗峰越野賽賽事在上週完成，多個比賽共有約10,000人參與，場面墟冚，當中賽前三日確診、來自西班牙的Kilian Jornet如常出賽挑戰UTMB 171公里組別賽事，並以破紀錄時間19小時49分30秒第四度封王，成為首個以20小時以下的成績完成的跑手。第二名法國Mathieu Blanchard亦以少於20小時完成，以19小時54分50秒的時間衝過終點。當日觀看大會直播看著二人最尾落山衝刺，像剛出發及跑平路般輕鬆及快捷，高手真是與別不同。

▲ 西班牙Kilian Jornet以19小時49分在UTMB封王，大破紀錄。（圖片來源：Kilian Jornet facebook專頁）

至於香港選手黃浩聰則以24小時4分完成賽事，他表示今年付出比往年更多，亦都為自己安排更密集的訓練，但因為過渡訓練而未能及時恢復。當他到68公里時曾因為踏錯腳而出現輕微「拗柴」，在最後50公里亦開始抽筋，最後要攀上三座大山十分吃力。聰Sir又指今次已經「盡晒力、無遺憾」！見到聰Sir面對這麼多考驗都能夠堅持到最後，實在不得不佩服他的驚人意志及毅力。

▲ 山神黃浩聰面對拗柴及抽筋仍能以24小時左右完成賽事。（圖片來源：Wong Ho Chung 黃浩聰facebook專頁）

另外，曾連續三年得到毅行者冠軍、有「毅行先生」稱號的61歲陳國強KK 亦順利完成今次比賽，時間是37小時19分，更奪得小組組別的第九名。

▲ 「毅行先生」陳國強2018年UTMB未能完成賽事，今年終於如願以償，並勇奪組別第九名。（圖片來源：KK Chan 毅行先生facebook專頁）

至於在香港，原定在剛過去星期日的香港10公里錦標賽，以及10月舉行的維港泳都因為近期疫情而宣布取消，香港田徑總會及中國香港游泳總會早前聯合發表聲明，對政府決定大幅減少比賽名額表示失望。兩總會表示多月來一直積極與政府溝通，滿足防疫措施要求，但政府相關部門仍決定大幅減少比賽名額，即使兩總會提出將比賽分為多個小組，令每組參賽隊伍少於500人，仍未獲批，所以被迫取消。田總亦在facebook專頁發文指「今時今日搞一場大型體育賽事，已經並非理所當然。」至於即將在今個星期日舉辦、共有500名選手參賽的香港山路錦標賽，將會如期舉行（根據截稿前的消息）。

▲ 田總及泳總就賽事取消聯合發布，表示對政府決定感到失望。（圖片來源：香港田徑總會facebook專頁）

不少跑手為了10公里比賽在過去幾個月積極訓練，雖然近日天氣炎熱，但仍希望能夠出戰比賽挑戰自己，甚至刷新個人最佳成績，但比賽最終取消，大都深感失望，甚至對海外大型賽事如常舉行，本地賽事卻因為正如田總所說「每日遇到嘅困難同挑戰真係非常之多」而未能舉辦，感到無可奈何。上屆香港10公里錦標賽冠軍屈旨盈在其facebook專頁表示一直很期待跑道路賽，因為比賽有助提升狀態及建立自信，所以覺得很可惜，每場比賽背後都會努力準備。

或者我們只能寄望田總及泳總所希望「政府高層提高透明度，促使成功舉行對體育界和公眾意義非凡的大型體育活動」能夠盡快成事，否則如原定11月初舉行的UTMB飛越大嶼（已表示正申請將100公里分開兩日舉行）、11月底舉行的香港馬拉松，以及毅行者和香港100等賽事，相信亦會「凍過水」。要跑馬拉松，或者只能飛去海外跑了！2023東京馬拉松將於明年3月5日舉行，雖然抽籤不易，但最近日本放寬入境限制，不少身邊跑友都已經報了名，大家也不妨碰碰運氣！報名連結：https://www.marathon.tokyo/en/

▲ 東京馬拉松正接受報名。（圖片來源：東京馬拉松網站）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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