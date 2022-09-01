《哈利波特》男星頭等機票被撕爛 炮轟航空公司超賣文化

英國男星Matthew Lewis因出演 電影《哈利波特》成名，長大後瘦身有成晉身「男神」。近日Matthew Lewis在社交平台批評加拿大航空，指自己購買的頭等機票被航空公司職員撕爛，更要被迫「降級」，炮轟航空公司超賣文化。

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Matthew Lewis上周五（26日）在Twitter狠批，加拿大航空（Air Canada）為北美最差劣航空公司。有網民追問下，他透露自己手持頭等機票登機時被拒，遭強行「降級」至經濟艙座位。

Matthew Lewis更指，航空公司職員只稱航班已滿，沒有多作其他解釋，自己的頭等機票甚至撕毀。Matthew Lewis聲稱，當時他身處美國奧蘭多（Orlando），職員指若他想反映意見，可以到加拿大多倫多的客戶服務部。

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有網民解釋，事件與航空公司習慣超賣機位，避免有人取消導致損失。Matthew Lewis坦言自己曾遇過類似情況，但認為措施荒謬，而且大眾亦已習慣如此莫名其妙的措施。他指超賣非自己問題，而且航空公司在登機時才告知，不滿無人道歉亦無任何安排。

加航暫時未有回應美媒查詢，但有向加拿大媒體透露，因事件仍在調查階段，公司不會發表任何意見。加航亦有透過Twitter留言予Matthew Lewis，稱對事件表示遺憾，希望對方可以提供更多資料。

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責任編輯：吳漢培