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【理財智慧】一文學識信封儲蓄法 達成儲蓄目標

理財智慧 22:38 2022/08/31

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我們一直都提及，隨著時代的進步，電子支付愈趨方便，身邊出現愈來愈多的「消費機會」，以致我們的儲蓄計劃難以實行。在電子支付的影響下，我們對於消費愈來愈無感，只是變成一串的數字。本文便會介紹一個以現金進行儲蓄的方法--信封儲蓄法，是一個保本的儲蓄方法，但算是儲蓄的入門班，起碼養成一個儲蓄的習慣。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

電子消費的壞處

在每月的月底，相信不少的讀都會收到不同公司的短信通知，包括保費開支、串流平台開支、電話費等，但其實他們在不知不覺間都有一定程度的加幅，例如串流平台加價、電話由4G變5G等，可能每月的開支都動輒幾千元。但隨著我們進入電子消費年代，對於消費已失去真實感，甚至信用卡會以「迎新優惠」、「回贈」去吸引消費，變相自己無意間的消費愈來愈多。

電子消費方便投資

但如果以投資的角度而言，電子消費的進步為我們帶來更多的投資機會。在以往，可能每月都要訂閱才可以看到實時的港股，甚至買賣股票都邢要致電經紀才可以下單。但隨著科技的進步，現時投資股票的讀者，應該都會選用應用程式，除了提供實時的資訊外，也可以投資於不同市場、不同的投資產品，甚至提供免費的分析。

信封儲蓄法

有別於其他的儲蓄方法，信封儲蓄法是一個相對「小學雞」但更簡單實行的儲蓄方法，其他的儲蓄方法可能都會將部分用於投資，但信封儲蓄法只是先決定每月需要儲蓄的金額，之後在出糧後每月取出指定的金額放在一個「儲蓄信封」，以達成儲蓄的目標。而其他平日的洗費支出繼續留在銀行帳戶，而「儲蓄信封」的錢決不可動用。

聞說台灣藝人林依晨當日將自己的收入分為10等份，將其中的一大部分放在固定存款，最後透過這個方法還清家中所有債務，並成功上車。但畢竟我們處於一個高通脹的年代，現金的購買力只會愈來愈低，因此也需要善用現金儲蓄，透過不同的方法為自己帶來「資產增值」，以達成自己儲蓄的目標。

 

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

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記者：陳佳恩

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