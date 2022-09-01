【ET開市直擊】9月港股炒股不炒市？心水股買賣策略大公開 （附Time code）

恒指兩萬點攻防戰持續，失守兩萬點後上日反覆企穩，收市轉升5點，收報19954點，再次逼近20000點，險守10天、20天綫，MSCI換馬，成交增至1365.5億元。港股9月開局，美國聯儲局議息在即，人民幣弱勢暫未逆轉，大市能見度仍低，9月港股炒股不炒市？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）今早9時於《ET開市直擊》為你分析大市，兼公開心水港股、美股策略。

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00：15 - 港股今日焦點速覽

00：51 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：11 - 亞太股市早段市況速報

03：53 - 美國加息0.75厘機會較大

05：55 - 美國聯儲局放水逾10年 現時收水屬合理

07：06 - 美股低位已反彈逾20% 或試6月底部

08：32 - 太陽能板塊值得留意 First Solar（FSLR.US）跑贏

12：32 - Enphase Energy（ENPH.US）值得關注

13：47 - 晶片股可留意 選安森美（ON.US）、上海復旦 （01385）

15：28 - 港股上日市況速覽+北水盤路

18：01 - 港股重回3、4個月前狀況 有機會橫行

19：11 - 近期不宜選大盤股 跟市上落未見大升勢

20：13 - 恒指突破20170點阻力才可見反彈

21：28 - 兩類企得硬、業績佳板塊：消費類、科技硬件類港股

22：50 - 消費股推介：首選新秀麗 （01910）

25：23 - 消費股推介：青啤 （00168） 、潤啤 （00291） 、海底撈 （06862）

26：24 - 港股開市初段市況速報

27：15 - 消息股/業績股：比亞迪 （01211） 、金斯瑞生物科技 （01548） 、旭日企業 （00393） 、新濠國際發展 （00200） 、世荗服務 （00873） 、奈雪的茶 （02150） 、美圖公司 （01357）

28：40 - ET個股推介：海底撈 （06862）

33：40 - 消息股：北京控股 （00392） 、波司登 （03998）

34：15 - 觀眾問股：快手 （01024） 71.5元/75元有貨 止蝕怎部署？

37：20 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 趁低吸納可以嗎？

40：46 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US）247美元貨底點睇？

43：48 - Tesla（TSLA.US）相對強 6月反彈升浪已調頭

45：29 - 觀眾問股：中石油 （00857） 咩位買入？

47：39 - 觀眾問股：航運股中遠海控 （01919） 、東方海外 （00316） 點睇？

50：11 - 港股、A股開市初段市況速報

50：52 - 財經日誌提提你



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責任編輯：何美澄