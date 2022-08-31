中原8月十大屋苑呎價全數跌　跌幅最多逾一成　一文睇清各屋苑表現

二手樓價持續下跌，有買家趁機入市，以致上月十大屋苑成交量不跌反升，據中原地產統計，十大屋苑八月錄得159宗成交，較七月的143宗，按月升11.2%，終止連跌三個月走勢。不過，十大屋苑全數實用呎價下跌，跌幅介乎1.3%至11.8%。

以樓價跌幅計，東涌映灣園跌最多，八月成交呎價報11,322元，按月跌11.8%；鰂魚涌太古城緊隨其後，成交呎價按月跌11.3%，至15,788元。鰂魚涌康怡花園排第三，成交呎價按月跌9.7%，至16,279元。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，一手新盤低開吸客，搶去市場大量購買力，令二手成交量直接受壓。由於二手盤業主見市況淡靜，普遍願意減價讓步，吸引一批睇樓客逆市覓筍盤，終致二手成交量回升。

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