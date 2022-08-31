【中概股】 傳首批進行審計的中國公司 包括阿里、京東及百勝中國

據《路透社》引述消息人士報道，美國監管機構已選擇阿里巴巴（美﹕BABA）、京東（美﹕JD）及百勝中國（美﹕YUMC）等在美國上市的中概股在於下月率先進行審計檢查。消息拖累下，阿里巴巴（9988）一度跌3.9%，低見91.5元，收報94.3元，跌0.9%；百勝中國（09987）最多跌5.4%，低見379.4元，收報388元，跌3.2%；京東集團（09618）則微跌0.08%。

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報道引述消息人士指，上述3間公司已經接到通知，將是首批由美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）在香港進行審計檢查的中國公司之一，而相關的會計師事務所也被告知將進行審計工作檢查。然而，目前無法確定第一批審計名單中還涉及哪些中國公司。

上周五（26日）中美雙方就中概股審計問題達成協議，內地將允許PCAOB獲取審計工作底稿，並對會計師事務所相關人員展開詢問。

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記者：郭秀慧