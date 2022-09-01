英國樓盤網資料「貨不對版」3房獨立屋相變咗隻駱駝

英國物業買賣屬港人熱門話題之一，當地最近出現一則奇怪網上樓盤廣告。有人以69.9萬英鎊（641萬港元）放售一幢3房獨立屋，但圖片只有大片草地及一隻駱駝，完全「貨不對版」。外媒其後訪問地產經紀，才得悉事情真相。

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英國房地產網站Rightmove最近有一則樓盤廣告，顯示位於萊斯特（Leicester）的Wymondham村內，一間3房獨立屋以69.9萬英鎊（641萬港元）價錢放售，並形容物業「視野開揚」，亦有足夠空間擴建。

這幢平平無奇的物業卻引起買家討論，因為樓盤介紹只有一張從路邊角度拍攝的相片，可見大片草地、綠樹成蔭環境以及一隻看似不慎入鏡的白色駱駝。有網民開玩笑指這隻駱駝價錢昂貴。

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英國《太陽報》聯絡放售物業的地產代理Vernon Moore，詢問上述房子事宜時，Moore向記者透露真相。居於物業附近的Moore擁合法動物園，這隻名為Camilla的駱駝是Moore寵物之一。

由於天氣炎熱，動物園草地愈來愈少，放售房屋的業主好心讓Camilla在草地暫住，加上業主不希望房屋位置曝光，於是Moore改為拍攝房子附近環境，順便讓Camilla上鏡。

Moore表示，Camilla走到最前面，是為了行近自己食零食。他強調Camilla是非賣品，不會連同物業出售。

▲ 英國房地產網站Rightmove有一則樓盤廣告，但物業圖片只有大片草地及一隻駱駝

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責任編輯：郭麗明