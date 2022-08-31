【免費檢查】（附詳情）新一輪體質調查測試接受報名 費用全免 參與計劃市民可了解體質狀況

為建立香港市民體質數據資料庫，及令市民大致了解自己的體質狀況，康樂及文化事務署（康文署）展開新一輪全港社區體質調查測試日將於9月舉行，於今日（8月31日）起接受報名，測試費用全免，參加者可從中大致了解自己的體質狀況，並意識到體質對健康的重要，從而常做運動。調查依年齡將參加者分成六個組別收集數據，新一期測試對象為17至59歲市民。

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測試日9月3至4日在大埔東昌街體育館；9月7日、14日、15日在馬鞍山運動場；9月16日、22日、23日、27日在將軍澳運動場舉行。

測試日詳情如下:



日期： 9月3日(星期六) 及9月4日(星期日)

時間： 中午12時至下午10時 (最後一節為下午9時)

地點： 東昌街體育館（大埔東昌街康體大樓3樓）

預約登記帳號： TCSSC

密碼： TCSSC



日期： 9月7日(星期三) , 9月14日(星期三)及9月15日(星期四)

時間： 下午4時至下午9時45分 (最後一節為下午9時)

地點： 馬鞍山運動場（馬鞍山恆康街1號）

預約登記帳號： MOSSG

密碼： MOSSG

市民可經專題網頁預先登記和選擇測試時段，或於活動當日即場報名參加。測試需時約一小時，每時段名額有限，先到先得。



是次測試分為兩部份，第一部份為問卷，問卷分為供不同年齡組別的參加者填寫。 參加者只需如實回答所有載列於問卷內的問題便可。第二部份為體質測試項目，以上調查的體質測試項目有分為供不同年齡組別的參加者測試，而所有測試項目均根據以下人體不同體質範疇以測試參加者的水平。

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康樂及文化事務署分別曾於2005-06年及2011-12年，在體育委員會社區體育事務委員會轄下成立的社區體質測試計劃諮詢委員會的督導下成功進行了兩次「社區體質測試計劃」，全面收集市民體能狀況的數據及撰寫報告。為了繼續建立香港市民的體質數據資料庫，以及找出香港市民的運動模式與體質的關係，從而協助制訂普及體育的長遠目標和政策，並協助政府確定須優先改善的範疇以提升市民的整體體質，政府於2021年再次進行有關調查，並稱為「全港社區體質調查」。

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調查依年齡分成6個組別進行數據收集，現階段17-39歲組別的數據稍為落後，現呼籲17-39歲香港市民踴躍參與。除上述年齡組別外，亦歡迎有興趣了解自己體質狀況的40至59歲香港市民於本專題網頁的「獲邀參加者登記登入」分頁，使用下列特定帳號及密碼登記報名。費用全免，完成測試後會獲贈精美紀念品乙份及體質測試報告。

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記者：陳詠妍