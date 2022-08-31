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【新股IPO】百奧賽圖2315公開發售超購4.93倍 一手中籤率50%

股樓投資 19:51 2022/08/31

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百奧賽圖（新上市編號:02315）將於明日(9月1日)掛牌，其公開發售部分錄得超額認購約4.93倍，一手中籤率50%，投資者需認購14手方能穩獲一手；此外該股以25.22元定價，聯席保薦人為高盛及中金。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

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該股是次上市引入5名基石投資者，包括維科(香港)經貿、榮昌生物(09995)、桂林三金旗下三金國際、QuantumPharm及北京興星股權投資合夥企業，合共認購1,547.85萬股公司股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股本約3.9%。

集資所得，其中約70%用於為核心產品的進一步臨床研發提供資金；約15%用於根據千鼠萬抗計劃為抗體藥物發現及開發提供資金；約10%用於其他管線產品的臨床前及臨床開發；約5%將用作營運資金及其他一般公司用途。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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記者：張以正

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百奧賽圖－B（02315） IPO 港股
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