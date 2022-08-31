【新股IPO】百奧賽圖2315公開發售超購4.93倍 一手中籤率50%

百奧賽圖（新上市編號:02315）將於明日(9月1日)掛牌，其公開發售部分錄得超額認購約4.93倍，一手中籤率50%，投資者需認購14手方能穩獲一手；此外該股以25.22元定價，聯席保薦人為高盛及中金。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

▼ 點擊圖片放大 +7 +6



該股是次上市引入5名基石投資者，包括維科(香港)經貿、榮昌生物(09995)、桂林三金旗下三金國際、QuantumPharm及北京興星股權投資合夥企業，合共認購1,547.85萬股公司股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股本約3.9%。



集資所得，其中約70%用於為核心產品的進一步臨床研發提供資金；約15%用於根據千鼠萬抗計劃為抗體藥物發現及開發提供資金；約10%用於其他管線產品的臨床前及臨床開發；約5%將用作營運資金及其他一般公司用途。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正