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【佐丹奴Giordano】「股壇長毛」David Webb連日增持佐丹奴、累斥逾665萬購入360萬股　曾揚言反對周大福控股全購要約

股市 17:35 2022/08/31

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【佐丹奴Giordano】「股壇長毛」David Webb連日增持佐丹奴、累斥逾665萬購入360萬股　曾揚言反對周大福控股全購要約

本地服裝零售股佐丹奴Giordano （00709） 早前獲主要控股股東、鄭家純家族私人持有的周大福控股提出以每股1.88元收購要約，而第二大股東、獨立股評人David Webb在6月底Twitter呼籲股東應拒絕該要約後，終於在8月下旬出手。

據聯交所披露，David Webb過去一周多次增持佐丹奴，周二（8月30日）更加碼斥資237.9萬億元增持130萬股，均價1.83元，持股量增至約5.87%。

David Webb自上周三（8月24日）起頻頻買入佐丹奴，出手均價介乎1.83至1.84元，每日增持金額穩定增加，由最初上周三的37萬元，加大注碼至周二的237.9萬元，累計增持363.4萬股，涉資665.72萬元。

佐丹奴CEO劉國權回應拒售股　「依家不需要錢」　對於股東投資政策不應過份上心，看【下一頁】

David Webb曾呼籲股東拒絕鄭氏家族佐丹奴要約 揚言會開始行動

David Webb早在6月底發文指，鄭氏家族以每股1.88 元的收購佐丹奴作價遠低於其公允價值，認為他們在零售業復甦之前刻意提升股權至逾50%，是為了日後能排除競爭性投標，「股東應拒絕。管理層應邀請競爭性報價。行動開始吧。」（Shareholders should reject. Manangement should invite competing offers. Let the action begin.）

此前佐丹奴主席兼行政總裁劉國權及執行董事陳嘉緯表明無意接受收購要約沽股。劉國權回應指，這是「好個人（的決定），我依家的財政管理不需要一筆錢，冇乜特別原因需要賣左佢（股份）」，執行董事陳嘉緯表示原因相同，亦不評論未來周大福企業就完成收購的機率如何。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團

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【業績｜零售股】佐丹奴中期純利按年升61.7%　中期息增三成至8.5仙

【零售股】周大福控股向佐丹奴提全購要約、擬維持上市地位　佐丹奴大升17%、第二大股東David Webb籲反對

責任編輯：李哲毅

港股 佐丹奴（00709） 周大福 服裝零售股 David Webb 鄭家純

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