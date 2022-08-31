【消費情報】FIFA官方限量版BE@RBRICK 時代廣場即日起全球首度展出 4款收藏品最平1,750元即可入手

四年一度的世界盃今年將於卡塔爾開戰，相信一眾足球迷一定興奮又期待。除了要開始約三五知己「擔定櫈仔」觀賽外，也可以入手珍藏級限定周邊產品，而FIFA官方限量版的BE@RBRICK，相信會列入潮玩收藏家及運動狂熱者的搜括目標。香港品牌Penguin Toys聯乘日本潮玩巨頭MEDICOM TOY，製作了4款FIFA官方限量版BE@RBRICK：「BE@RBRICK - FIFA WORLD CUP QATAR 2022 OFFICIAL LICENSED PRODUCT」系列，由即日起於銅鑼灣時代廣場B1層全球首度展出，並可於可於網上登記進行抽選，讓大家率先欣賞實物兼打卡。

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「BE@RBRICK - FIFA WORLD CUP QATAR 2022 OFFICIAL LICENSED PRODUCT」系列有電鍍色及鉻白色2色、共4組產品選擇。BE@RBRICK以一眾球員夢寐以求的冠軍金盃，以及卡塔爾國旗上的白色及褐紅色為設計概念，再配上本屆大會Logo及當地傳統馬賽克圖案。

【足球狂熱及潮玩達人Check！】登記網上抽選詳情

型號 售價 Gold 1000% (70cm，1套1隻) 顏色：電鍍色(Gold) 6,850元（含本地運費） GOLD 100% & 400% (7cm 及28cm，1套2隻) 顏色：電鍍色(Gold) 1,750元（含本地運費） CHROME WHITE 1000% (70cm，1套1隻) 顏色：鉻白色（Chrome White) 6,850元（含本地運費） CHROME WHITE 100% & 400% (7cm 及28cm，1套2隻) 顏色：鉻白色（Chrome White) 1,750元（含本地運費）

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網上抽選詳情:

1. 顧客於官方網站登記抽選。 2. 大會將於9月10日公布結果，中籤客戶會收到電子郵件通知。 3. 中籤客戶須透過該電子郵件提供的資料付款。 4. 預期11月中發貨，並以快遞方式收取貨品。

登記網上抽選詳情

登記時間：即日起至9月5日下午11時59分（GMT+8） 結果公佈：2022年9月10日下午2時（GMT+8） 登記網站：https://www.bfwc2022.com/ 發貨時間: 2022年11月中

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陳列裝置詳情

日期：即日起至9月11日 時間：上午10時至下午10時 地點：香港銅鑼灣時代廣場B1樓層

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責任編輯：嚴浩文