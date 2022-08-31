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【內銀股】中行：會通過調整還款計劃、發放併購貸款等　化解內房項目風險

股市 19:46 2022/08/31

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中行：會通過包括調整還款計劃、發放併購貸款等　化解內房項目風險

中行 （03988） 舉行業績會，管理層在會上指，中行以實際行動降低貸款利率，以支持實體經濟。但作為商業銀行，該行為應對貸款利率下行，會優化人民幣資產負債結構，從而合理控制負債成本，壓降高成本存款，並提高中長期人民幣貸款，以促進人民幣淨息差穩定，也會通過加大流量等措施，降低融資成本。

中行是內銀中海外業務佔比較多的一間，過往幾年淨息差受累海外負利率。不過管理層指出，該行自去年以來，前瞻性地做好境內外的外幣資產布局，境內外幣貸款佔外幣生息資產比例，已較去年提高了5.5個百分點。隨著上半年主要經濟體貨幣政策轉向，美元等貨幣大幅加息，中行的外幣資產的收益率有所提高，外幣淨息差逐步回升。

被問到資產質量方面，雖然中行上半年不良貸款餘額與不良貸款率雙升，但新發生的不良貸款宗數較去年同期有所減少。管理層稱，整體不良資產的處置進度受疫情影響而減緩，導致不良貸款率較去年同期有所上升。

停工項目佔整體房地產貸款比例不高

倘按境內及境外業務劃分，境內不良貸款率較年初跌0.3個百分點，其中對企業的不良貸款率及逾期率均有所下跌。然而，境外業務因受海外疫情影響，不良貸款率較年初上升。

單計內房企業不良貸款率，則較年初升0.6個百分點。管理層稱已針對內房敞口展開排查，判斷風險可控。管理層表示，會通過包括調整還款計劃、發放併購貸款等，以化解有關項目風險。停貸事件方面，中行管理層指該行涉及的有關按揭貸款金額較少，與同業保持同樣水平。同時，停工停建延期交付項目的貸款規模，佔該行整體房地產貸款的比例不高，風險可控。

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