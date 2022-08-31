【內銀股】建行中期內房不良貸款率升1.13個百分點至2.98%　斷供逾期按揭貸款佔比0.018％

▲ 建行中期內房不良貸款率升1.13個百分點至2.98% 斷供逾期按揭貸款佔比0.018％

建行 （00939） 周二公佈截至6月底止上半年中期業績，周三舉行業績會，管理層指上半年建行在滿足房地產行業融資需求的同時，也嚴控風險，對內房企業貸款餘額7628億元，不良貸款率2.98%，較去年底升1.13個百分點。個人住房按揭貸款餘額6.48萬億元，不良貸款率0.25％，較去年底升0.05個百分點。

管理層續指，對內房企業貸款與個人按揭貸款，兩者總體風險可控，在同業中保持最優水平，且撥備充足。建行今年在房地產方面資產質量保持穩定，持續優化房地產客戶、區域及產品結構。房地產開發貸款主要集中在一、二線城市，餘額佔比逾85％，也會優選資負債率合理的優質房地產開發企業。逾65％的個人住房按揭貸款投放在經濟運行良好、人口持續增長、住房剛需旺盛的一、二線城市。

料貸款收益率下半年仍有下行空間

被問到斷供風波之影響，管理層亦指整體風險可控，並透露截至7月底止，建行涉及停貸斷供逾期的個人按揭貸款金額為11.12億元，佔建行整體按揭貸款餘額0.018％；不良餘額5.5億元，佔建行整體按揭貸款餘額0.0077％。

對於人行多次下調貸款市場報價利率（LPR），管理層承認，該行的貸款與債券投資利率均低於去年同期，連同付息成本有所上升，導致淨息差有所收窄，上半年淨息差2.09%，按年降0.04個百分點。面對上述情況，建行管理層指上半年已加強定價及通過利率風險工具對沖不利因素。展望下半年，貸款收益率料仍有下行空間，因LPR多次下調的降息影響仍未完全釋放。

建行為使淨息差保持在合理水平，會在資產端方面調整產品及期限結構，重檢資產配置策略，提升高收益資產佔比，從而對淨息差有正向拉動作用。負債端方面，建行於減費讓利下，會投放更多精力於負債端的成本控制，藉此加強能力降低實體經濟融資成本。

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記者：余倩敏