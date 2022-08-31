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【按揭統計】金管局：7月新批H按比例降至96.8%　新批P按佔比升至1％

Hot Talk 17:17 2022/08/31

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金管局：7月新批H按比例降至96.8%　新批P按佔比升至1％

金管局公布2022年7月份的住宅按揭統計調查結果。7月份新申請貸款個案較6月份按月減少13.2%，至9,497宗。

新批出的按揭貸款額較6月減少22.1%，至401億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加3.3%，至74億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少30.3%，至217億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少16.5%，至110億港元。

7月份新取用按揭貸款額較6月份增加4.3%，至308億港元。

以香港銀行同業拆息（HIBOR）作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由6月份的97.9%下降至7月份的96.8%。以最優惠貸款利率（P）作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由6月份的0.6%上升至7月份的1%。

7月底未償還按揭貸款總額按月增加0.5 %，至17,834億港元。

按揭貸款拖欠比率維持於0.05%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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記者：余倩敏

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