【美股焦點】收入增長放緩　Snap擬裁員20％

據外媒引述知情人士報道，社交平台Snap（美：SNAP）計劃裁員約20％。

報道指，Snap現有約6,400多名員工，公司計劃由周三（31日）開始裁員約20%。影響較大的部門會是開發Snapchat內迷你應用和遊戲的團隊。另外，Snap於2017年收購的手機定位應用程式Zenly亦將大幅裁員。另一個受影響的團隊是負責AR眼鏡和Pixy自拍無人機的硬件部門。

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Snap發言人拒絕就裁員發表評論。

受廣告業務下跌影響，Snap第二季度的收益慘淡，收入按年上升13%至11.1億美元，不及預期的11.4億美元，並表示不會預測第三季度的業績。該公司在5月警告投資者，其收入增長速度較預期慢，表示將放緩招聘和尋找削減成本的方法。自今年年初，Snap 的股價已經下跌了近 80%。

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責任編輯：黃苑筠