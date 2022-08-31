【iM會客室】股神無預警沽比亞迪 電動車股走定留？

其他股評時段:

00:20 今日市況

05:10 (01211) 比亞迪股份

17:56 (02015) 理想汽車

19:50 (01772) 贛鋒鋰業, (09696) 天齊鋰業

26:05 (09988) 阿里巴巴

29:10 (00884) 旭輝控股集團

33:28 (00688) 中國海外發展, (00123) 越秀地產

35:32 (06862) 海底撈

37:30 (01880) 中國中免

40:06 (03339) 中國龍工

41:54 (02196) 復星醫藥

44:30 (00939) 建設銀行

45:10 (01799) 新特能源

46:53 (01024) 快手

52:20 (02331) 李寧

53:38 (00020) 商湯

54:37 (06869) 長飛光纖光纜

56:50 (00038) 第一拖拉機股



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription