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印度公司CEO促日做18個鐘 網民轟「有毒」職場文化

環球社會熱點 18:00 2022/08/31

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印度一間男士護理用品企業行政總裁早前建議，職場新鮮人入職頭幾年都應該每日工作18小時，結果引起極大爭議。網民狠批他宣揚「有毒」職場文化，使打工仔繼續遭到剝削。

梅根將婚姻與曼德拉相提並論 遭南非國父孫嘲「要有自知之明」 【下一頁】

印度企業Bombay Shaving Company生産剃鬚膏等男士護理產品，公司行政總裁德什潘德（Shantanu Deshpande）周二（30日）於網絡平台LinkedIn發文談及職場文化。

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德什潘德勸告年輕人在發展事業初期，就要考慮怎樣維持工作和生活平衡實在是太早。他認為年輕人應該將工作視若信仰（worship work），避免發牢騷抱怨自己的工作。

他更建議打工仔不論從事任何行業，起碼在新入職的頭4至5年都應該每日工作18小時，努力為事業拼搏。

德什潘德的一番「偉論」隨即惹來網民炮轟。一名Twitter指印度初創企業目前已將大規模裁員變成常態，指控德什潘德是為「有毒」（toxic）的職場文化辯護。

梅根與哈里拍拖生活起大變化 先知自己係「非裔女性」 【下一頁】

另一名網民更說出重點，指德什潘德一味叫打工仔日做18個鐘，卻完全不提及會否向他們支付加班費。

網民批評企業傾向剝削這班長時間工作的人，但他們大多數情況都會提前出現疲勞過度的狀態，最終反而會危及職場生涯。

德什潘德就反駁這班網民，稱歡迎一些質疑其公司職場文化的網民，與公司員工交流。

LinkedIn於2020年發布的勞動力信心指數顯示，印度有4成的在職專業人士的壓力和焦慮加劇。

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責任編輯：鄭錦玲

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