加州料達攝氏44度 美西南部高溫或延續至下周

極端熱浪持續席捲美國西南部，加州部分地區預計最高氣溫可達攝氏44度。美國國家氣象局估計，危險高溫可能維持至下周，多地的氣溫紀錄預計會刷新，受影響人數達逾5,500萬。

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國家氣象局（NWS）周二（30日）表示，西南部州份如加州﹑內華達州及亞利桑那州等面對極端熱浪。加州部分市郊高人口密度地區預計，當地時間周二氣溫可能高達攝氏44度。NWS指出今次熱浪緣於地區的高氣壓，產生所謂熱穹（hot dome）效應。

NWS已發出高溫警告，受影響民眾超過5,500萬，包括西岸20個人口最多城市。NWS亦提醒需要從事戶外活動人士，小心預防高溫相關的疾病，缺乏降溫工具及無法持續補充水份的族群最高危。

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NWS加州辦公室指出，今次熱浪可能打破多項氣溫紀錄，熱浪相關疾病亦存在極高風險。辦公室指破紀錄高溫或由周四（9月1日）開始，相信會是今年暫時最熱氣溫。

辦公室稱多個谷地及山嶺地區將出現超過攝氏37度高溫，9月首個周末氣溫估計更高，炎熱天氣料持續至下周初。氣象學家David Sweet表示，如下周氣溫進一步提升，可能會發出極端高溫警告。

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責任編輯：吳漢培