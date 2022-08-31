【理財智慧】點解小朋友要及早投保 皆因有SEN可能被拒保

上星期已經提及為甚麼父母需要及早為小朋友投保和適合哪種的保險產品。在投保時，都會問一句「是否曾經被拒保」，因為保險公司收到保單申請時，便會經過一個核保程序，主要是評估客人的健康風險，如果認為風險較高，可能會「部分不保」或者「加loading」，因此最好在「無病無痛」的情況下及早投保，但如果小朋友長大後發現不幸患上自閉症或過度活躍症，可能連保險都買不到。

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最高誠信

在核保的過程中，投保人應該以「最高誠信」為準則去填寫和申報健康情況，保險公司也有權要求投保人再進行一個免費的身體檢查以了解投保人的身體狀況。如果保險公司日後發現投保人在過程中未有以「最高誠信」投保，保險公司可以以投保人未有以「最高誠信」申報為由拒絕作出索儐。同時，作為投保人也要定時與保險公司通知更改健康情況，例如戒煙成功、移民等，否則保險公司有權以此為由，拒絕日後作出索賠。

拒保原因

在核保過程中，保險公司會按獨立的每個過案去處理申請，當然快與慢視乎投保人的健康情況。在核保中，當中最嚴重的情況是「拒保」，被拒保後對於日後再次投保也有影響，保險公司也會問當日被拒保的原因。。被拒保的原因大多都與保險公司認為健康風險較高有關，例如受保人本身是長期病患者因此需要長期服藥、精神病患者等也是拒保的原因。

SEN兒童拒保

正如前面提及，在投保的時候 (特別是醫療保險)，在過程中都需要填寫受保人的病歷，其中會問到「精神健康狀況」。有不少SEN家長為子女投保時，發現買不到醫療保險，SEN包括學習障礙、專注力不足、過度活躍症、自閉症等。可能有讀者認為與健康無關，只是與學習有關，但在保險公司角度而言，認為雖只是一個特殊教育問題，但由於存在未知因素，均會視為先天的疾病。但有別於健康的先生疾病，如果兒童在經過幾年的訓練後，可能又會成功投保。

應該及早準備

因此有不少的年輕父母都會及早為子女投保，避免子女在長大或做檢查後，而日後被拒保。現時市面上有部分保險公司的危疾產品，會視SEN為早期危疾，可以20%的危疾賠償。最後，由於每間公司在核保的過徨中，對於SEN都有不同的看法，因此投保的話，可以以「pre-underwriting」(預先核保) 方式提出，為自己的子女選舉合適的保險。

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責任編輯：陳佳恩