去年底放盤　慘遇樓市吹淡風　映灣園高層兩房減價127萬沽　低市價逾11%

樓市壞消息接二連三湧現，藍籌屋苑樓價持續下跌。其中東涌映灣園有業主於去年底開始沽貨，但其後市道持續轉差，及至近期業主減價127萬元，才成功賣出單位套現。

中原地產王文彬說，映灣園15座極高層C室，實用面積565平方呎，兩房間隔，享山景，附企理裝修，去年底放盤，當時叫價820萬元，但未能易手，其後隨市況轉靜，業主多次下調售價，終減價127萬元，以693萬元沽出，實用呎價約12,265元。他續說，翻查成交紀錄，同類單位近期造價約783萬元，即是次成交價低逾11%。

資料顯示，原業主於2015年7月以566萬元購入單位，持貨7年，現帳面賺127萬元，物業期內單升值約22%。談到近期市況，王文彬說，東涌區八月錄約27宗二手買賣成交，按月跌兩成，而映灣園本月錄得7宗成交，較上月多1宗，但平均實用呎價跌至11,322元，按月挫11.8%。

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