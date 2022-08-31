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【業績】聯想控股半年少賺55%至21.3億人幣　不派息

股市 16:52 2022/08/31

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聯想控股半年少賺55%至21.3億人幣　不派息

聯想控股 （03396） 截至6月底止，半年收入按年升4%至2376.9億元（人民幣，下同），純利按年跌約55% 至21.3億元，主要受期內資本市場波動加劇的影響，產業孵化與投資板塊的某些投資項目公允價值下降。聯想控股不派中期息。

產業運營中，上半年聯想集團 （00992） 收入升3%至2179.7億元，為主要收入來源。佳沃集團收入升15%至112.2億元，聯泓集團收入亦升15%至44.8億元。但來自盧森堡國際銀行的收入則跌8%至21億元。

上半年聯想控股體系內研發費用（不含資本化的研發支 出）達到72.12億元，按年增長24%，目前聯想控股體系共擁有授權專利超2萬項。期內，新投資科技企業近50個，覆蓋前沿技術、硬科技、醫藥醫療等眾多領域。

聯想控股收報8.94港元，全日微升0.7%。

相關文章：

【聯想992】楊元慶：部分芯片已現供應飽和狀態　低端芯片產能仍短缺

【業績】聯想上季溢利升11%創新高　收入按年持平為170億美元

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編輯：袁諾曦

港股 聯想控股（03396） 聯想集團（00992）

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