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【業績│燃氣股】北控半年純利倒退兩成至50億、息增25%至50仙　俄烏衝突未對俄油VCNG項目生產經營有影響

股市 16:50 2022/08/31

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【業績│燃氣股】北控半年純利倒退兩成至50億、息增25%至50仙　俄烏衝突未對俄油VCNG項目生產經營有影響

北京控股 （00392） 上半年純利倒退兩成至50.3億元，中期息增加25%至50仙。撇除一次性事項影響後，北控盈利54.7億元，升10.8%。整體毛利率下降0.5個百分點至14.7%，主要由於燕京啤酒經營成本上升。

燕京U8銷量增長58%

北控整體營業收入增長13.9%至459.9億元。其中，北京燃氣上半年營業入增長16.3%至341.6億元，合併口徑天然氣銷售量為108.8億立方米，其中北京市域內售氣量93.55億立方米，外埠子公司售氣量11.15億立方米，LNG國際貿易5.28億立方米。

燕京啤酒上半年啤酒銷量215萬千升，增長0.9%，其中燕京U8銷量21.4萬千升，增長58%，是近兩年業內增長最快的大單品之一。燕京啤酒期內營業收入增長7%至72.6億元，稅前利潤增長22.6%至5.97億元。

未來將加快北京管道天然氣市場整合

北控指，未來將加快北京管道天然氣市場整合，持續開發大興、通州、經開區等優質用戶；採取管道氣置換和液源供應兩種方式，對點供市場進行整合。加快發展綜合能源和光伏新能源業務；持續推進LNG長協資源採購，落實天津南港項目長期資源；加大國內資源購銷力度。

對於俄油VCNG項目，北控稱，俄烏軍事衝突對的VCNG的生產經營暫未構成實質影響，但未來俄烏軍事衝突局勢的變化難以預判，可能對油價、盧布匯率以及市場供應等影響VCNG利潤的關鍵因素帶來不確定性，將持續關注俄烏局勢的發展及市場變化，積極探討極端情況下維護資金安全的措施。

相關文章：【業績│燃氣股】華潤燃氣挫6%　上半年少賺6.3%至30.5億元息0.15元　毛利率急跌7.6個百分點

相關文章：【燃氣股】新奧能源料2030年內地天然氣銷售佔比將增至約15%　俄烏戰爭令LNG進貨量減少

相關文章：【業績｜水務股】北控水務股東應佔溢利按年跌7成至6.9億　派中期息7港仙、股息率近6.9厘

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 軍事衝突 天然氣 純利 北京控股（00392） 啤酒 俄羅斯盧布 北京 貿易

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