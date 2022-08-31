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今日財經精選（2022年8月31日）

股市 17:30 2022/08/31

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「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。

精選短片：（1）股神沽比亞迪1211怎解讀？散戶短綫自保策略速睇（2）踏入航運股高峰期　9月航運股「錢」景點睇？（3）快手1024止蝕要快手？盧嘉偉教你快手止蝕、沽貨攻略

*皇牌節目：【開市追揸沽】大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？（附Time code）

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欄名 : 今日財經精選

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