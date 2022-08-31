今日財經精選（2022年8月31日） 股市 17:30 2022/08/31 分享： 分享： 「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。 精選短片：（1）股神沽比亞迪1211怎解讀？散戶短綫自保策略速睇（2）踏入航運股高峰期 9月航運股「錢」景點睇？（3）快手1024止蝕要快手？盧嘉偉教你快手止蝕、沽貨攻略 *皇牌節目：【開市追揸沽】大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？（附Time code） *推介節目* 【理財要貼地】銀債優惠終極大對決 曾淵滄贈你4招銀債攻略 【創業ideas】90後創傢俬網上平台錄7位數生意 疫市設「家居風格研究所」 【ET贏商有計】傳統糕點等於過時？ 糕點店日售過千件糕點 欄名 : 今日財經精選 相關文章 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 2022/08/29 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 2022/08/29 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 2022/08/29 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 港股宜慢慢收集 比亞迪（01211）可分注吸納？ 2022/08/29 港股宜慢慢收集 比亞迪（01211）可分注吸納？ 美團3690績後部署 短綫、中長綫策略部署一覽 2022/08/29 美團3690績後部署 短綫、中長綫策略部署一覽 你可能感興趣 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 15:20 2022/08/29 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 14:35 2022/08/29 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 14:55 2022/08/29 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 最新專欄文章 更多 今日財經精選（2022年8月30日） 2022/08/30 今日財經精選（2022年8月30日） 今日財經精選（2022年8月29日） 2022/08/29 今日財經精選（2022年8月29日） 今日財經精選（2022年8月26日） 2022/08/26 今日財經精選（2022年8月26日） 今日財經精選（2022年8月25日） 2022/08/25 今日財經精選（2022年8月25日） 今日財經精選（2022年8月24日） 2022/08/24 今日財經精選（2022年8月24日） 加息 目標價 撈貨 金融 博反彈 港股 恒生指數