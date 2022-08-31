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【90後財務自由人@iM網欄】選股問題？盈富跑輸S&P 500的原因

名人薈萃 17:09 2022/08/31

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股神巴菲特（Warren Buffett）曾經表示，散戶買入指數基金被動投資，可能是最佳的投資策略。盈富基金（02800）理論上反映香港股市整體走勢的被動型基金，但是過去表現令人相當失望，過去5年，股價下跌了30%。

美股標普500（S&P500）指數基金同期錄得68%升幅。到底盈富基金大幅度跑輸的原因，是因為恒生指數公司選股的問題，還是香港股市整體表現不濟的問題？

標普500被動式選股
標普500指數在選股上，只要過去4個季度有盈利，屬於美國本土公司，以及市值自由流通量達到10%以上，便能夠加入候選名單，市值最高的500隻股票便會納入指數，並且以市值加權，換句話說，市值愈高的股票在指數上的佔比便會愈大。由此可見，標普500指數的選股基本上沒有人為因素，真正是被動式選股。

恒指選股涉人為因素
至於恒生指數，則由恒生指數公司委員會主動選股，盡量在每個行業選取有代表性的公司，並且務求每個行業組別的市值覆蓋率不低於50%，而且每個行業在指數內的佔比與整體市場相若。
由此可見，雖然恒生指數目標是要代表整個香港股市，但是選股上是牽涉一定的人為因素。

被動式跟蹤港股指數
究竟有沒有指數是完全被動地跟蹤在香港股市呢？其實有的，就是恒生綜合指數。恒生綜合指數涵蓋在港交所（00388）主板上市市值最高95%的股份，並且以市值加權，是一個真正被動跟蹤香港股市的指數。
若果看過去5年，恒生綜合指數下跌了14%，遠遠低於恒生指數的30%！這數據反映被動選股遠遠跑贏恒生指數公司的主動選股。由此可見，盈富基金表現失望有一部分原因，是因為香港整體股市不及美股，但恒生指數公司的選股亦是拖累盈富基金的重要原因。

若果投資者想被動地投資中國股市，不希望集中風險在美國的話，盈富基金並不是一個好選擇。

MSCI中國指數是一個更能代表中國公司的投資標的，這個指數包含了717間公司，已經涵蓋了85%的中國公司市值，並且以市值加權。跟蹤這個指數的基金有在美國上市的MCHI（iShares MSCI China ETF），過去5年8.6%回報，還是遠遠跑贏盈富基金的。

作者_Ryan（陳懷恩）簡介：

90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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