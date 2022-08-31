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【紅米手機】Redmi 10 5G手機攻港　續航力大增

科技 18:08 2022/08/31

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Redmi 10 5G搭載MediaTek Dimensity 700處理器，內置的八核處理器提供高達2.2GHz 的最高時鐘速度，並支援雙5G SIM卡。

現時不少平價手機深受用家歡迎，其中小米的Redmi 10 5G正式登陸香港。Redmi 10 5G除了平價，其採用八核處理器內置4+128GB容量，而5000mAh大電池更可讓用戶使用兩天。Redmi 10 5G售價為1,599元，並於9月6日正式發售。

【華為新機】2,000港元有找！ 華為推出新手機HUAWEI nova Y90

Redmi 10 5G搭載MediaTek Dimensity 700處理器，內置的八核處理器提供高達2.2GHz 的最高時鐘速度，並支援雙5G SIM卡。手機亦配備UFS 2.2 儲存空間，為手機帶來更快的載入速度，迅速安裝或加入不同應用程式。

手機採用6.58吋FHD+屏幕，加上90Hz屏幕更新率及AdaptiveSync技術，可根據用戶觀看內容自動調整更新率，降低功耗同時延長電池壽命。至於鏡頭方面，手機採用 5,000 萬像素主鏡頭，以及搭載200萬像素景深鏡頭。電池也是手機的一大特點，其配備5,000mAh大電池，電量相等於連續播放189小時音樂或22小時的影片，而手機亦支援18W快速充電。

【三星摺機】Galaxy Z Fold4 & Galaxy Z Flip4攻港 售價$14,598及$8,298起 即日起預售

Redmi 10 5G提供4+128GB版本，有石墨灰、彩光銀、極光綠三種顏色可供選擇，並於9月6日正式發售。

【蘋果動向】傳iPhone 14 Pro「剪瀏海」 新專利文件曝光

責任編輯：廖淑瑩

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