▲ 【香港經濟】香港7月零售銷售額升4.1% 受惠就業改善及低基數 料金融狀況收緊及疫情不利未來表現

政府統計處今日發布7月零售業銷貨額數字，上月零售業總銷貨價值臨時估計為283億元，按年升4.1%，首7個月零售業總銷貨價值料按年下跌1.7%。

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在7月重拾溫和升幅，部分原因是勞工市場狀況改善為個人消費帶來支持，其次是比較基數偏低也是零售銷售按年上升。

對於未來展望，政府發言人指出，第二階段消費券計劃應能在未來數月為消費需求提供支持，但金融狀況收緊及近期的疫情發展也會對零售業有影響。

網上銷售總銷貨價值上升8.6%

7月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.9%，涉約22億元，按年上升8.6%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析：超級市場貨品的銷貨價值上升1.7%；其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值上升28.3%；其他未分類消費品上升7.7%。

另一方面，百貨公司貨品的銷貨價值下跌9.7%。其次為汽車及汽車零件下跌11.9%；傢具及固定裝置下跌3.2%。

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責任編輯：李哲毅