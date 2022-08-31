【零售業】7月零售業銷貨額283億元 按年同月微升4.1%

▲ 政府統計處發表7月零售業銷貨額數字，零售業總銷貨價值的臨時估計為283億元，較去年同月上升4.1%。(資料圖片)

政府統計處發表7月的零售業銷貨額數字，顯示該月份零售業總銷貨價值的臨時估計為283億元，較去年同月上升4.1%。另今年6月的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月下跌1.3%。與2021年同期比較，今年首7個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.7%。

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在7月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.9%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，較去年同月上升8.6%。今年6月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月上升0.3%。與2021年同期比較，今年首7個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升21.8%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，7月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升1.7%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升28.3%）；其他未分類消費品（上升7.7%）；服裝（上升3.7%）；食品、酒類飲品及煙草（上升2.2%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升0.6%）；藥物及化妝品（上升4.5%）；燃料（上升9.0%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升2.2%）；中藥（上升1.2%）；以及眼鏡店（上升9.6%）。

另一方面，7月與去年同月比較，百貨公司貨品的銷貨價值下跌9.7%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌11.9%）；傢具及固定裝置（下跌3.2%）；以及書報、文具及禮品（下跌9.2%）。

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在七月重拾溫和升幅。勞工市場狀況改善為個人消費帶來支持，比較基數偏低也是零售銷售按年上升的部分原因。預料第二階段消費券計劃應能在未來數月為消費需求提供支持，但金融狀況收緊及近期的疫情發展也會對零售業有影響。

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責任編輯:王浩賢