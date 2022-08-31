【一帶一路論壇】陳茂波指香港為重要連繫人　能為沿線國家提供高增值專業服務

財政司司長陳茂波在一帶一路高峰論壇中表示，香港作為國家與全球其他地方重要連繫人，擁有貨物、資本和資訊自由流通、低稅制、開放及友善營商環境等優勢，能為一帶一路沿線國家提供高效項目融資、高增值專業服務。

他表示，香港是粵港澳大灣區主要參與者，地理位置上處於亞洲中心，即使在新冠疫情下，香港港口仍維持向一帶一路沿線國家提供海運服務。

銀行業總資產相當於GDP逾9倍

陳茂波又提到香港是世界級金融中心，去年港股市值逾5.4萬億美元，相當於香港本地生產總值（GDP）逾14倍，銀行業總資產逾3.3萬億美元，相當於GDP逾9倍，資產管理規模逾4.5萬億美元，相當於GDP逾12倍，當中三分之二來自香港以外地區。香港金融市場成熟高效，能為一帶一路基建項目提供專業服務。他認為，隨着一帶一路國家越來越多使用人民幣作貿易交易結算，香港作為全球最大離岸人民幣中心，能為一帶一路國家提供多元化人民幣投資產品及投資渠道。

國務院副總理韓正指香港是共建一帶一路的積極參與者、貢獻者及受益者，中央支持本港一國兩制方針，支持本港保持獨特地位及優勢。又提到支持本港維持普通法制度，以發展高增值服務業，完善金融合作，為一帶一路的建議提供法律、航運、金融、諮詢等專業服務，以鞏固國際金融中心地位。

推動本港盡快加入RCEP

國家商務部部長王文濤亦指，為提升本港國際航運中心地位，將強化本港聯同內地及海外的樞紐作用，推動本港盡快加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。



新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰指，非常支持本港加入RCEP，因本港是國際金融中心，亦是對接中國的重要平台，相信可在多方面作出貢獻。

國務院國資委主任郝鵬則表示，香港市場化程度高，希望藉助自由開放環境，發揮香港在金融、法律和會計等方面專業優勢，未來會推動更多符合條件的央企來港上市及發債、設立財資中心和地區總部等，提升企業資本運作、風險管理和治理水平等。

行政長官李家超表示「一帶一路」帶來基建及貿易的合作機遇，又引用國家主席習近平講話，指香港的優勢是背靠祖國，聯繫世界，將會繼續與世界各地緊密合作。他又指本港面對疫情、經濟下行及通脹挑戰，相信可透過減少巿場壁壘，加強合作及創新等，帶來經濟利益，認為本港金融體系在疫下仍維持穩建。

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編輯：葉志偉