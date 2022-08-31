▲ 【大行報告】高盛：美團7月及8月營運趨勢令人鼓舞 9月外賣每日訂單料可維持逾兩成增長

高盛指，美團 （03690） 管理層透露，7月及8月營運趨勢令人鼓舞，8月份每日外賣訂單量恢復到逾20%增長，較7月份的約10%至14%及6月份的10%明顯改善，預期9月外賣每日訂單量可維持逾20%增長。

高盛指，「美團閃購」的日訂單量在七夕節（8月4日）高峰超過970萬，較今年第二季日均訂單量的430萬有顯著改善，8月份到店業務總交易額（GTV）按年增長30%，當中店內用餐增40%，店內其他服務增20%，7月份僅增長15%。

美團管理層重申將維持長期目標：（1）2025年每日外賣訂單達到1億份，爭取每筆訂單息稅前利潤為1元人民幣，意味外賣總交易額利潤率為2%，但仍較全球同業的中個位數為低；（2）2025年「美團閃購」訂單每日1,000萬，長遠來看，單位經濟至少與送餐相似：（3）到店、酒店及旅遊業務未來5年收入的複合年均增長率為25%。

高盛維持對美團「買入」評級，目標價275元。

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編輯：陳韻妍