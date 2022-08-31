  • 31°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 17:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】高盛：美團7月及8月營運趨勢令人鼓舞　9月外賣每日訂單料可維持逾兩成增長

股市 16:27 2022/08/31

分享：

分享：

【大行報告】高盛：美團7月及8月營運趨勢令人鼓舞　9月外賣每日訂單料可維持逾兩成增長

高盛指，美團 （03690） 管理層透露，7月及8月營運趨勢令人鼓舞，8月份每日外賣訂單量恢復到逾20%增長，較7月份的約10%至14%及6月份的10%明顯改善，預期9月外賣每日訂單量可維持逾20%增長。

高盛指，「美團閃購」的日訂單量在七夕節（8月4日）高峰超過970萬，較今年第二季日均訂單量的430萬有顯著改善，8月份到店業務總交易額（GTV）按年增長30%，當中店內用餐增40%，店內其他服務增20%，7月份僅增長15%。

美團次季業績勝預期　券商唱好下半年外賣復甦、酒店旅遊料8月起恢復增長【下一頁】

美團管理層重申將維持長期目標：（1）2025年每日外賣訂單達到1億份，爭取每筆訂單息稅前利潤為1元人民幣，意味外賣總交易額利潤率為2%，但仍較全球同業的中個位數為低；（2）2025年「美團閃購」訂單每日1,000萬，長遠來看，單位經濟至少與送餐相似：（3）到店、酒店及旅遊業務未來5年收入的複合年均增長率為25%。

高盛維持對美團「買入」評級，目標價275元。

相關文章：【美團業績】美團管理層：下半年本地商業經營利潤率料按年正增長　美團閃購接近盈利、長遠潛力似外賣

相關文章：【美團業績】美團逆市升3%　次季營收增16.4%　經調整溢利20.57億人幣　遠超預期（第二版）

編輯：陳韻妍

港股 個股分析 外賣 買入 目標價 大行報告 美團－W（03690）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】巴菲特減持比亞迪挫　美團、騰訊、小米撐市　恒指曾低位反彈600點，全日微升（不斷更新）
【港股市況】巴菲特減持比亞迪挫　美團、騰訊、小米撐市　恒指曾低位反彈600點，全日微升（不斷更新）
【比亞迪1211】比亞迪半日跌一成　股神巴菲特上周三減持比亞迪133萬股、套現3.68億　比亞迪：不用過度解讀
【比亞迪1211】比亞迪半日跌一成　股神巴菲特上周三減持比亞迪133萬股、套現3.68億　比亞迪：不用過度解讀
【港股夜期+ADR】夜期收市跌457點　中概股指數跌2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌457點　中概股指數跌2%（不斷更新）
【中概股審計】路透：美監管機構選中阿里巴巴、京東、百勝中國作審計檢查
【中概股審計】路透：美監管機構選中阿里巴巴、京東、百勝中國作審計檢查
【解密︱股神】「股神」巴菲特靠四招「神操作」減持比亞迪　成功隱藏億元沽貨行動近兩個月
【解密︱股神】「股神」巴菲特靠四招「神操作」減持比亞迪　成功隱藏億元沽貨行動近兩個月
【美股期貨】歐元區通脹高過預期　道指期貨跌46點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】歐元區通脹高過預期　道指期貨跌46點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款