【比亞迪 1211】遭「股神」巴菲特沽貨 公司強調經營一切正常 比亞迪一度急瀉逾13%

比亞迪（01211）被「股神」巴菲特（Warren Buffett）減持，拖累股價今日（31日）捱沽，最多跌近13%，低見229元，創3個月低位，收報242.2元，仍跌7.9%，成交額66.6億元，為表現最差藍籌股。

大行予比亞迪投資評級及目標價﹕

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據港交所（00388）權益披露顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡上周三（24日）減持比亞迪133.8萬股，平均價約277.1元，套現約3.7億元。減持後巴郡仍持有2.18億股，但持股量由20.04%降至19.92%。值得留意的是，7月中已傳出巴菲特有意減持比亞迪，據聯交所中央結算系統（CCASS）資料顯示，約2.25億股比亞迪H股於7月11日突然調入花旗銀行帳戶內，該股數剛好與巴郡持股數目一致。

有內媒引述比亞迪回應，指事先並不知情，直至看到披露才得悉，而公司並不知道巴郡具體減持原因，但認為市場毋須過度解讀，集團經營一切正常。

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記者：郭秀慧