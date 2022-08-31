【著數優惠】荃灣廣場「秋日．運動購物禮遇」 消費滿指定金額送180元商場電子贈券 中秋特備工作坊DIY燈籠及月球燈

新鴻基地產（00016）旗下的荃灣廣場，最近全面升級運動服裝及體育用品商戶組合，多間運動服飾、瑜珈及健身品牌進駐，部分更是首次進駐荃葵青區當中包括日本知名運動鞋ASICS、鍛煉身體必去Super Motion Fitness & Yoga、本地設計運動服品牌Too Chill For Yoga等，讓各運動愛好者多一個好去處。

同時，商場將於9月1日至30日期間呈獻「秋日．運動購物禮遇」，每日送上不同獎賞，最高可獲餐飲及時尚生活品牌180元獎賞，顧客同時更可以參加由ASICS Running Club教練開設的「ASICS專業跑步體驗班」，購物之餘亦可體驗運動樂趣。此外，商場亦於中秋佳節月圓當日及翌日，舉辦「立體繪圖筆月兔燈籠工作坊」及「手作黏土月球燈工作坊」，會員憑The Point App 積分即可參加。

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秋天是全年最舒服的季節，絕對是郊外出遊感受秋意的最佳機會！郊遊前當然要準備充足的戶外裝備，今個秋天多間運動品牌進駐荃灣廣場，無論購買實用功能性的運動用品，亦或休閒運動服飾，新進駐的日本知名運動鞋ASICS及女生必選瑜珈用品Too Chill for Yoga，絕對是您的必選商户。若您想體驗室內運動，亦可到多元化健身室Super Motion Fitness & Yoga，跟一眾健身瑜珈達人鍛煉身體，練出完美身形。新商戶為運動達人準備了多項驚喜禮遇，打響頭炮有ASICS消費滿指定金額即時送您限量ASICS斜揹袋乙個。更多新店禮遇即將陸續公布，全方位配合運動愛好者所需，讓您盡情揮灑熱情的汗水。

荃灣廣場將於9月1日至30日期間呈獻「秋日．運動購物禮遇」推廣活動，每日送上不同獎賞，The Point會員凡於指定商戶憑即日電子貨幣消費滿指定金額，最高可獲高達180元商場電子贈券，贈券組合涵蓋餐飲及時尚生活品牌，照顧您生活所需。

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此外，荃灣廣場聯同ASICS舉辦「專業跑步體驗班」，由ASICS Running Club教練傳授跑步知識及帶領參加者到附近跑步熱點進行晚間跑步訓練，完成體驗班後更可獲50元商場時尚生活電子贈券。由即日起，The Point會員於場內運動服裝或潮流服飾商戶單一以電子貨幣消費滿500元或以The Point 3,000積分，即可參與「專業跑步體驗班」一次。

荃灣廣場【秋日．運動購物禮遇】詳情：

換領日期：9月1日至30日

換領時間：早上10時至晚上10時

換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

獎賞 詳情 獎賞1 The Point會員憑即日電子貨幣於場內運動服裝/潮流服飾商戶消費滿1,000元即賞80元商場電子贈券 獎賞2 The Point會員憑即日電子貨幣於指定商戶消費滿2,000元 獎賞3 The Point會員憑即日以電子貨幣於場內運動服裝或潮流服飾商戶即日單一消費滿500元，或以The Point 3,000積分預留名額，即可參加ASICS專業跑步體驗班（完成體驗班後即賞50元時尚生活電子贈券） ASICS 專業跑步體驗班 由ASICS Running Club教練教授跑步知識及帶領參加者到荃灣廣場附近跑步熱點進行晚間跑步訓練。 日期：9月5日（星期一）

時間：晚上7時30分至晚上9時30分 集合時間及地點：晚上7時15分，荃灣廣場ASICS專門店

此外，商場亦於中秋佳節正日9月10日及翌日11日，舉辦「立體繪圖筆月兔燈籠工作坊」及「手作黏土月球燈工作坊」。應節必玩之選「立體繪圖筆月兔燈籠工作坊」，參加者透過3D立體繪圖筆創作一個具個人風格的月兔燈籠，絕無難道輕鬆製作出賞月必備好物。若您想為家中的小角落增添氣氛，「手作黏土月球燈工作坊」亦是一個好選擇，挑選喜愛的色料與紙黏土混合起來，夢幻唯美的月球燈即完成，必能為您家中的浪漫氛圍倍增。由即8月31日起，The Point 會員憑3,000 積分即可預留名額，再於工作坊開始前於場內即日消費滿港幣500元，即可參加工作坊乙次。

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荃灣廣場【中秋工作坊】詳情：

The Point 預留證換領日期：8月31日至9月11日

「立體繪圖筆月兔燈籠工作坊」

活動日期：9月10日

活動時間：下午3時至5時

活動地點：L6 樓層

「手作黏土月球燈工作坊」

活動日期：9月11日

活動時間：下午3時至5時

活動地點：L6 樓層

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責任編輯：嚴浩文