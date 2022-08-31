【旅遊檢測】日、韓相繼取消入境檢測要求　港旅行社：合理舉動不意外

▲ 南韓政府今（31日）宣佈，周六（9月3日）起將取消入境的檢測要求，但入境後仍需接受核酸檢測。（資料圖片）

南韓政府今（31日）宣佈，周六（9月3日）起將取消入境的檢測要求，但入境後仍需接受核酸檢測；而日本政府亦放寬了同類限制，非旅行團外國遊客只需接種過3次疫苗，即可免除PCR核酸檢測陰性證明。

【日本通關】日本放寬非旅行團入境 旅行社：簽證成吸引力關鍵

仍需填寫同意書

金怡假期首席營運總監陳曉楠回應稱，對日、韓取消入境前檢測要求並不感意外。並指出：「全球已有不少國家相繼取消此類限制，是十分合理的舉動」。她又提醒，措施生效後，外遊人士入境南韓仍需填寫一份同意書交代身體情況。「不過只需上網填妥即可，十分方便」。

促請放寬隔離政策至「0+7」

另外，陳認為，香港短期內仿傚同樣做法的機會不大，「即使業界期盼已久」。她並稱，就算多地放寬入境檢測令市民外旅意慾增加，亦需有充足的航班班次配合，而這與香港的入境檢測措施息息相關。

她反映：「外地眼見入境香港的旅客流量低，自然就同步降低香港往當地的航班數量」，故希望政府可盡快把隔離政策放寬至「0+7」。

提到日本將重新接待沒有導遊的非旅行團入境，她對此表示歡迎，並認為若當地政府仍要求外遊人士申請觀光簽證，屬合理做法。「因為這樣做日方才可控制入境人數，故業界對此不意外，對市民來說亦屬可接受」。

港人外遊意慾旺盛

陳再指出，現時港人的外遊意慾相當旺盛。她表示：「因為市民真的壓抑太久」。整體以長途、國際線最受歡迎，甚至有不少人已把旅遊計劃排至2024年；今年來說則以東南亞線最受追捧，不過她重申，最重要的仍是航班數量。

【日本電器】Panasonic瞄準高價家電市場 擬亞洲推出日版產品

【航空業】中華航空增購波音787 MAX 汰換舊型A330機隊

記者：李智美