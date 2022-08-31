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【金融界動向】據報瑞銀擬辭退數名中國債券發行的香港團隊員工　包括團隊董事及分析師

股市 16:54 2022/08/31

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【金融界動向】據報瑞銀擬辭退數名中國債券發行的香港團隊員工　包括團隊董事及分析師

投行裁員之聲此起彼落，過去一年中國債市動盪，房企更是難以發債。據《彭博》引述消息人士指，瑞銀集團（UBS）擬辭退數名中國債券發行（debt issuance）香港團隊的銀行家。

消息人士表示，離開瑞銀的包括執行董事Wenyang Gao、董事VictorWong，以及一位分析師。瑞銀發言人和Victor Wong不予置評，而Wenyang Gao卻暫未能聯繫上。據LinkedLn資料顯示，VictorWong於瑞銀工作7年多。

報道指，即使中國債市一度利潤豐厚，但最近中國的債券發行活動大減，迫使公司減少投放資源。在亞洲，瑞銀一直聚焦於向富裕的客戶出售中資垃圾債券，但由於房地產陷入流動性危機，中國地產開發商基本上被拒於市場之外，而瑞銀這項業務幾乎已經消失了。

據彭博匯編的數據顯示，中資公司離岸債券發行規模今年下滑44%至639億美元。另外有數據顯示，以美元、歐元和日圓計價亞洲高收益債券發行承銷排行上，瑞銀今年下跌38位至第45位。

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編輯：姚卓然

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