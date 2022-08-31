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梅根將婚姻與曼德拉相提並論 遭南非國父孫嘲「要有自知之明」

環球社會熱點 16:35 2022/08/31

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英國哈里王子夫人梅根早前接受紐約雜誌The Cut訪問，透露與哈里結婚的心聲與經歷。梅根在專訪內引述非裔友人將她的婚訊與已故南非領袖曼德拉獲釋相提並論，引來曼德拉孫子大肆抨擊，嘲梅根「每日都有人想做曼德拉架啦」。

梅根與哈里拍拖生活起大變化 先知自己係「非裔女性」 【下一頁】

梅根（Meghan Markle）成為紐約雜誌The Cut封面人物，專訪內容曝光後引起外界熱議。梅根在訪問憶述自己2019年出席《獅子王》真人版電影首映時，一名南非演員私下告訴她，得知她嫁入英國王室時，大家就像慶祝曼德拉（Nelson Mandela）出獄一樣上街狂歡。

梅根此番言論，引來曼德拉孫子Zwelivelile 'Mandla' Mandela聲討。Zwelivelile向《每日郵報》表示，對梅根專訪內容感到震驚，認為曼德拉的慶祝活動是基於他對抗南非350年殖民地主義，以及60年殘暴種族隔離所付出的努力。

Zwelivelile強調，南非民眾在街頭跳舞，表達對祖父出獄的喜悅，意義遠比她下嫁白人王子更重要。

    點擊圖片放大
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他又嘲梅根：

「日日都有人想做曼德拉，唔通個個都係曼德拉咩！」

（Every day there are people who want to be Nelson Mandela，either comparing themselves with him or wanting to emulate him）

Zwelivelile再表示，

「有人當自己係曼德拉之前，應該要諗吓自己做過啲乜嘢，先有資格代表曼德拉提倡的工作。」

（But before people can regard themselves as Nelson Mandelas，they should be looking into the work that he did and be able to be champions and advocates of the work that he himself championed）

梅根爆哈里曾慨嘆婚後「失去了父親」又與曼德拉扯上關係 【下一頁】

王室傳記作家萊文（Angela Levin）炮轟梅根胡言亂語，認為曼德拉孫仔憤怒並不奇怪。

很多網民亦批評梅根專訪，指梅根相當自負與傲慢，竟然將自己的婚姻與曼德拉相比，對南非來說是一種侮辱。有南非網民澄清指，他們只是在家裡觀看梅根婚姻，根本無人在街頭慶祝。

南非評論員Howard Feldman亦嘲：

「只有南非人先有資格對國家說三道四，唔關梅根事。」

（Sorry Meghan only South Africans are allowed to speak ill about the country. Meghan should have stayed out of it）

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責任編輯：郭麗明 

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