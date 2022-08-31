【新世界系】富通客戶第四季起可透過代理　投保Concord Insurance一般保險產品

▲ 富通客戶第四季起可透過富通代理，投保 Concord Insurance一般保險產品。

Concord Insurance與新世界集團 （00017） 旗下的富通保險宣佈雙方合作協議，由2022年第四季起，大眾即可透過持有相關保險業務牌照之富通保險持牌保險代理人，投保 Concord Insurance一般保險產品。

Concord Insurance將為富通保險客戶提供多種一般保險產品，包括家居保險、家傭保險、室內裝修保險及旅遊保險等，配合富通保險在人壽保險及財富管理保險產品之組合。

富通指，雙方一直以提供一站式保險服務為目標，全方位數碼化服務平台已準備就緒，以滿足不同使用者需要，方便代理人及客戶管理保單。同時，透過大數據分折，提升銷售效率及設計出更切合客戶需要的保險方案，以強化產品的競爭力。

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記者：余倩敏