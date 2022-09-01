元宇宙6大生活應用　打破地域界限

「香港元宇宙產業聯盟」組委會已正式啟動，融合現實和虛擬世界的元宇宙 （Metaverse） 在未來生活上是不可或缺的一部份；我早前撰寫的《科創前瞻》中，曾提及Web5和NFT / DOT必定是未來大趨勢，它們與元宇宙環環雙扣，（《科創前瞻》內容回顧：shorturl.at/fyEPY，《9大 DOT / NFT應用》和《從13萬億美元的Web5中掘金》 ），那現實世界與虛擬世界怎樣靠元宇宙連繫？



1. 元宇宙辦公室 — 在疫情下，很多機構都以線上工作、進行會議等，改變全球大部份人的工作模式。Google 和Meta （Facebook前身） 也開發虛擬辦公技術，令元宇宙的辦公室以3D影像出現，讓人們工作時的互動體驗更加真實、更加立體自然，打破屏幕之間的隔膜。



2. 遊戲 — 從前的電子遊戲就只是電子遊戲，現實世界和遊戲永遠分割，玩家永遠不能代入遊戲世界之中，在元宇宙世界，遊戲也可以連結現實世界，例如：遊戲的虛擬裝備和遊戲幣都是真實的無形資產，能以 DOT/NFT技術呈現擁有權和使用權；可以在遊戲中自行改變遊戲模式、建設自己的家，設計屬於自己的物品等等。現時已有不少 GameFi 以 Play to Earn 讓玩家在遊戲中滿足到遊戲樂趣的同時，又賺取到收入。



3. 虛擬活動 — 在元宇宙可以舉辦各類大型活動，例如音樂會、各類大型展覽等等。像演唱會，歌迷可以虛擬化身觀賞歌手演出，可以不受座位遠近、角度限制，歌手又可以與歌迷作多方面近距離互動， 使用 DOT / NFT 的購買門票、道具和紀念品等等又能滿足歌迷要求；而展覽會或展銷會也能透過元宇宙不再受地域限制，讓活動更具世界性，也能以 DOT / NFT 銷售產品。



4. 教育 — 元宇宙中教育世界，學習環境不再局限於校園，可以瞬間到達全球任何一處地方，不局限於書本或電腦中平面圖片，學生可以身歷其境學習，教師和學生的互動也變得更有趣和生動，也不需要理會課室空間大小、設備資源多寡等等。



5. 運動 — 可配合不同設備進行運動訓練，健身、單車、劍擊、划艇、射擊等等，室內的訓練環境從此不再沉悶，可以隨時改變；又可以進行立體的虛擬比賽，令運動員加多了解對手，加強身心理質素，進行最好的賽前準備。



6. 醫療 — 線上醫療服務已在疫情之下衍生，元宇宙的醫療服務可以透過立體的影像體驗，不需親身前往醫院或診所都能接受簡單治療，亦不受地域限制；而然，區塊鏈的技術可以用於個人病歷上，這些資料私穩度更高更安全；甚至可以 Digital Twin進行醫學測試、模擬手術、藥理測試等等，這對醫療體系上或患者都更有利和安全。

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作者簡介：李應樵博士，Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人、藝術和收藏品行業DOT公司Coinllectibles非執行主席、媒體和娛樂行業的DOT公司Marvion非執行主席。